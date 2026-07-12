2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da yeniden yapılanma resmen başladı. İtalya Futbol Federasyonu, efsane isim Paolo Maldini'yi milli takımların teknik yapılanmasının başına getirirken, yeni teknik direktör için Roberto Mancini ile Antonio Conte isimleri öne çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde finallere kalamayan İtalya'da yeniden yapılanma süreci hız kazandı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), efsane futbolcu Paolo Maldini'yi milli takımların teknik yapılanmasından sorumlu yönetici olarak görevlendirdi. Brezilya asıllı eski futbolcu Leonardo Araujo ise Maldini'nin danışmanı olacak.

Paolo Maldini

GÖREVİ RESMEN AÇIKLANDI

FIGC'de geçen ay gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Giovanni Malago, milli takımlar için kapsamlı bir yeniden yapılanma programını hayata geçirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Paolo Maldini'nin milli takımlar teknik sorumlusu olarak görevlendirildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca Leonardo Araujo'nun Maldini'nin danışmanı olarak görev yapacağı, Maldini'nin bunun yanı sıra oluşturulacak yeni yapılanmada "İtalya Kulübü"nün başkanlığını da üstleneceği belirtildi.

Paolo Maldini

"HEDEFİM HER ZAMAN MALDINI'YDİ"

FIGC Başkanı Giovanni Malago, Maldini'nin göreve getirilmesinin uzun süredir planlanan bir adım olduğunu vurguladı. Malago, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Maldini'yi getirmek her zaman hedefimdi. Onun yalnızca A Milli Takım'ı değil, tüm genç milli takımları kapsayan teknik yapılanmayı yönetecek doğru isim olduğuna inanıyorum. İki hafta boyunca tüm projeleri ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Paolo da Leonardo'nun danışman olarak ekibe katılmasından memnuniyet duyacağını söyledi. Çünkü önümüzde kapsamlı ve zorlu bir süreç var. Leonardo'ya büyük saygı duyuyorum."

Malago ayrıca bu yapılanmayla birlikte İtalya Milli Takımı'nın 2030 FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na uzanan dört yıllık bir plan doğrultusunda yeniden inşa edileceğini ifade etti.

Paolo Maldini

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

İtalyan basınına göre Maldini'nin üstleneceği görev, İtalya futbolunda daha önce benzeri bulunmayan yeni bir yönetim modeli olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan İtalya A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü için çalışmalar da sürüyor. Ülke basınında yer alan haberlerde, Roberto Mancini ile Antonio Conte'nin en güçlü adaylar olduğu ve kısa süre içinde bu iki isimden birinin göreve getirileceğinin açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

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