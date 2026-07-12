2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin Norveç'e attığı tartışmalı beraberlik golüyle ilgili FIFA'dan resmi açıklama geldi. Kurum, bağlantılı top teknolojisi verilerinin incelendiğini belirterek topun kamera kablosuna temas ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını duyurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç arasında oynanan karşılaşmada uzun süre tartışma konusu olan pozisyonla ilgili FIFA'dan resmi açıklama geldi. Dünya futbolunun yönetim organı, İngiltere'nin beraberlik golü öncesinde topun kamera kablosuna çarptığı yönündeki iddiaların yapılan teknik inceleme sonucunda doğrulanmadığını duyurdu.

İngiltere Milli Takımı

BAĞLANTILI TOP TEKNOLOJİSİ VERİLERİ İNCELENDİ

FIFA'nın açıklamasında, İngiltere'nin 45+2. dakikada kaydettiği gol öncesindeki pozisyonun bağlantılı top teknolojisi (Connected Ball Technology) verileri üzerinden detaylı şekilde analiz edildiği belirtildi.

Yapılan incelemede, top havadayken sensörlerden elde edilen verilerde herhangi bir sapma veya ani yön değişikliğine işaret eden bulguya rastlanmadığı aktarıldı. Açıklamada, "Topun kamera kablosuna temas ettiğine ve bu temasın topun hareket yönünü değiştirdiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadı." ifadelerine yer verildi.

Bağlantılı Top Teknolojisi (Connected Ball Technology)

NORVEÇ CEPHESİ POZİSYONA İTİRAZ ETMİŞTİ

Karşılaşmanın ardından Norveç cephesi ile futbol kamuoyundaki bazı isimler, İngiltere'nin beraberlik golü öncesinde yapılan ortada topun stadyumdaki kamera kablosuna temas ettiğini öne sürmüş, bu nedenle pozisyonun geçersiz sayılması gerektiğini savunmuştu.

Söz konusu iddialar, maçın ardından futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Norveç Milli Takımı

SOLBAKKEN: "OYUN HAKEM ATIŞIYLA YENİDEN BAŞLAMALIYDI"

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise pozisyonla ilgili sert ifadeler kullandı. Solbakken, "Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten inanılmaz. Hakemler bunu fark etmemiş olamaz. Fark etmeleri için Norveç'in sahaya mı girmesi gerekiyordu? Eğer topu durduran şey kabloysa, oyunun hakem atışıyla yeniden başlaması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken

İNGİLTERE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle Norveç'i 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Tartışmalı pozisyona ilişkin FIFA'nın teknik incelemesi ise maçın ardından gündemdeki en önemli başlıklardan biri oldu.

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