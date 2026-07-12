2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçın uzatmalarında Norveç'i 2-1 mağlup eden İngiltere, üçüncü yarı finalist oldu. Jude Bellingham'ın duble yaptığı müsabakada son dört takım arasına giren İngiltere, Arjantin - İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ile Stale Solbakken'in çalıştırdığı Norveç karşılaştı.

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İNGİLTERE GERİ DÖNDÜ

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde bir gol daha bulan İngiltere, Norveç'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Norveç, 36. dakikada Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere, 45+2 ve 90+3. dakikalarda Jude Bellingham'ın attığı gollerle geri dönüşe imza atarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

İngiltere - Norveç

NORVEÇ'İN RÜYASI BİTTİ

Bu sonuçla İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla takdir toplayan Norveç ise turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, Arjantin - İsviçre eşleşmesinin galibi olacak.

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