Balkondan bedava elektrik almak mümkün: Türk balkonlarına ‘Alman’ modeli tasarruf
Türkiye, yüksek güneş potansiyeliyle balkon tipi paneller için ideal ancak mevcut yasal engeller kısıtlayıcı. Eski sayaçların üretilen enerjiyi tüketim sayması ve mülkiyet kanunları, acil mevzuat değişikliği gerektiriyor.
- Almanya'da "tak-çalıştır" balkon tipi güneş panelleri enerji krizi sonrası popülerleşmiş ve tasarruf aracı olmuştur.
- Bu portatif sistemler internetten sipariş edilip ustaya gerek kalmadan balkona asılarak prize takılmaktadır.
- Türkiye, güneşlenme süresi ve balkon kültürü açısından bu model için Almanya'dan daha yüksek bir potansiyele sahiptir.
- Türkiye'de bu sistemin kullanılabilmesi için acil mevzuat değişikliği gerekmektedir.
- Mevcut yönetmelikte prizden çalışan mikro sistemlere esneklik tanınmamakta, eski tip sayaçlar şebekeye verilen enerjiyi tüketim olarak algılayıp faturaları artırabilmektedir.
- Düşük vatlı sistemlerde bürokrasinin sıfırlanması ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki dış cephe kurallarının esnetilmesi gerekmektedir.
Avrupa’da, özellikle Almanya’da enerji krizi sonrası popülerleşen “tak-çalıştır” balkon tipi güneş panelleri devasa bir tasarruf aracına dönüştü.
İnternetten sipariş edilip ustaya gerek kalmadan balkon demirine asılan ve doğrudan prize takılan bu portatif sistemler, sağlanan yasal esneklik sayesinde hane bütçelerini ciddi anlamda rahatlatıyor.
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Güneşlenme süresi ve “balkon kültürüyle” Türkiye, bu pratik model için Almanya’dan çok daha yüksek bir potansiyel taşıyor. Ancak bu kârlı sistemin Türkiye’de hemen kullanılabilmesi için acil mevzuat değişikliği şart. ,
Mevcut yönetmelikte prizden çalışan mikro sistemlere esneklik tanınmıyor; aksine eski tip sayaçlar, şebekeye verilen bedava enerjiyi “tüketim” olarak algılayıp faturayı artırabiliyor. Bu tasarruf potansiyelinin hayata geçmesi için, tıpkı Almanya’daki gibi düşük vatlı sistemlerde bürokrasinin sıfırlanması ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki dış cephe kurallarının esnetilmesi gerekiyor.