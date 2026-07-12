TCMB'nin faiz indirimi takviminde 2027 yılı işaret edilirken, gevşeme adımlarında öncelik konut sektörüne verilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonla mücadelesi sürerken, piyasaların merakla beklediği faiz indirimi takvimi netleşiyor.

Goldman Sachs gibi küresel finans devlerinin ve piyasa analistlerinin ortak öngörüsüne göre, çekirdek enflasyondaki katılık sebebiyle 2026’nın son çeyreğinden önce fiilî bir faiz indirimi ufukta görünmüyor.

Uzmanlar, politika faizindeki asıl gevşemenin ve piyasayı rahatlatacak kalıcı adımların ancak yıl sonunu, hatta 2027’nin ilk çeyreğini bulabileceğini belirtiyor. Mevcut yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceği öngörülürken, gözler muhtemel bir indirim senaryosunda krediye ilk kimin ve hangi sektörün ulaşacağına çevrildi.

Faiz indiriminde ilk kapı konuta açılacak: Merkez’in ilk adım tahmini 2027…

KONUT İLK SIRADA…

Finans ve gayrimenkul uzmanlarının değerlendirmelerine göre, faiz indirim döngüsü başladığında finansman musluklarının açılacağı ilk ve en öncelikli alan konut sektörü olacak.

Merkez Bankası ve BDDK’nın, enflasyonu tetiklememek adına tüketici, ihtiyaç ve otomobil kredilerindeki aylık büyüme sınırlarını tavizsiz bir şekilde koruması bekleniyor. Ancak finansal otoritelerin, barınma krizini hafifletmek amacıyla kredi kapısını ilk olarak ‘ilk evini alacaklar’ için aralayacağı belirtiliyor.

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