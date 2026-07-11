Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever çiftçi Mesut Subaşı hemşerilerine ücretsiz 30 ton karpuz dağıttı.

Çiftçi Mesut Subaşı, Adana'da hasadını yaptığı karpuzların bir kısmını tıra yükleyerek ücretsiz dağıtılmak üzere Ahlat'a gönderdi.

Selçuklu Çarşısı Meydanı'nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşların ilgisi büyük oldu. Yoğun ilgi nedeniyle meydanda uzun kuyruklar oluşurken, dağıtım görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için organizasyonu kontrollü şekilde devam ettirdi.

Tam 30 ton! Hepsini bir kuruş almadan ücretsiz dağıttı

TRAFİĞE SEBEP OLDU

Kısa sürede dağıtılan tır dolusu karpuz nedeniyle bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Vatandaşlardan Yakup Yürikli, hayırsever çiftçinin her yıl ücretsiz karpuz dağıttığını belirterek, "Çiftçi arkadaşımız her yıl bu şekilde karpuz dağıtıyor. Güzel bir şey bence. Şahsen ben memnunum. Allah razı olsun. Kesesine bereket" dedi.

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