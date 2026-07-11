2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki yüksek izlenme başarısının ardından 2030 ve 2034 turnuvalarının ABD yayın hakları için milyarlarca dolarlık rekabet başladı. Netflix, Disney, YouTube, Amazon ve Apple'ın dahil olabileceği yarışta FIFA'nın tek paket modeliyle 2 milyar dolarlık anlaşma hedeflediği öne sürüldü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'de yakaladığı yüksek izlenme oranlarının ardından, 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası'nın ABD yayın hakları için dev medya şirketleri arasında milyarlarca dolarlık bir rekabetin başlaması bekleniyor. Netflix, Disney ve YouTube'un yanı sıra Amazon ile Apple'ın da yayın hakları yarışına katılabileceği öne sürüldü.

CNBC'de yer alan habere göre FIFA'nın potansiyel yayıncılarla resmi görüşmelere önümüzdeki üç ay içerisinde başlaması bekleniyor. FIFA'nın yeni modeliyle yayın gelirini önemli ölçüde artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası

HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Sektör kaynaklarına göre medya şirketleri, her iki turnuvanın ABD yayın hakları için 1,5 ila 2 milyar dolar arasında teklif vermeye hazırlanıyor.

Bir önceki anlaşmada Fox, İngilizce yayın haklarını yaklaşık 485 milyon dolara satın alırken, Telemundo ise İspanyolca yayın hakları için yaklaşık 600 milyon dolar ödemişti. Yeni ihale sürecinde toplam bedelin önceki anlaşmaların çok üzerine çıkması bekleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası

NETFLIX, DISNEY VE YOUTUBE YARIŞTA

İddiaya göre Netflix, Disney ve YouTube, Dünya Kupası'nı dijital platformlarını büyütecek en önemli spor organizasyonlarından biri olarak görüyor. Disney'in yayın haklarını kazanması halinde karşılaşmaları ESPN ve ABC ekranlarından da yayınlayabileceği belirtiliyor. FIFA'nın daha önce 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını Netflix'e vermesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

Öte yandan Amazon ile Apple'ın da ihaleye katılma ihtimali bulunuyor. Amazon, İngiltere'de UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulundururken, Apple ise MLS'in küresel yayın haklarına sahip.

2026 FIFA Dünya Kupası

SAAT FARKI ENDİŞE YARATIYOR

2030 Dünya Kupası'nın Fas, Portekiz ve İspanya'da, 2034 Dünya Kupası'nın ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek olması ABD'deki yayıncılar açısından saat farkı nedeniyle dezavantaj olarak görülüyor.

Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nın ulaştığı yüksek izlenme rakamlarının, yayın haklarının değerini önemli ölçüde artıracağı değerlendiriliyor.

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