Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminat cetvelinde değişikliğe gidildi. Düzenleme ile birlikte bazı mesleklere ek özel hizmet tazminatı ödenecek. Peki hangi meslekler yararlanacak? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla devlet memurlarına yönelik önemli bir düzenlemeye gidildi. Kararla birlikte devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminat cetvelinde değişikliğe gidildi.

EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VERİLECEK

Düzenleme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici kadrolarında bulunan öğretmenlere ek özel hizmet tazminatı verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nda il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrolarında görev yapanlar bu düzenlemeden faydalanacak.

Memura ek ödeme müjdesi! İşte ilave tazminat alacak meslekler

HİZMET SÜRESİNE GÖRE TAZMİNAT ORANLARI

Bu kadrolardaki yöneticilere ödenecek ek tazminat oranları, öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde geçirilen toplam hizmet süresine göre iki kademeli olarak belirlendi:

Toplam hizmet süresi en az 20 yıl olan yöneticilere 50 puan ek tazminat uygulanacak.

Toplam hizmet süresi en az 10 yıl olan yöneticilere ise 25 puan ek tazminat verilecek.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Memura ek ödeme müjdesi! İşte ilave tazminat alacak meslekler

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