Volkswagen'in Çin pazarı için XPeng iş birliğiyle geliştirdiği yeni elektrikli sedanı ID. Unyx 09, resmi teknik belgelerde ortaya çıktı. Fastback tasarımıyla dikkat çeken model, çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonunda 496 beygire ulaşan gücü ve CATL imzalı bataryasıyla markanın en iddialı elektrikli otomobillerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Volkswagen'in Çin odaklı "ID. Unyx" ailesinin yeni üyesi ID. Unyx 09, lansman öncesinde Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında görüntülendi. Açıklanan teknik veriler, modelin performans ve boyut açısından markanın bugüne kadarki en dikkat çekici elektrikli sedanlarından biri olacağını gösteriyor.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

Yeni model, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesindeki versiyonda arka aksta görev yapan elektrik motoru 308 beygir (230 kW) güç üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonda buna ek olarak önde 188 beygirlik (140 kW) ikinci bir motor yer alıyor. Böylece sistem gücü 496 beygire (370 kW) ulaşıyor. Her iki versiyonun da azami hızı 200 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

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CATL BATARYA

Enerjisini CATL tarafından tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) bataryadan alan ID. Unyx 09'un batarya kapasitesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak modelin altyapısını büyük ölçüde paylaştığı ID. Unyx 08'de kullanılan 82,4 kWh ve 95 kWh batarya seçeneklerinin bu modelde de sunulması bekleniyor. Aynı platformda 800 volt elektrik mimarisi ve yüksek hızlı şarj desteğinin de yer alacağı belirtiliyor.

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AVRUPA MODELLERİNDEN FARKLI TASARIM

Tasarım tarafında ise ID. Unyx 09, Volkswagen'in Avrupa'da satılan modellerinden oldukça farklı bir karakter sergiliyor. İnce bölünmüş LED farlar, köpek balığını andıran ön tasarım, eğimli fastback tavan çizgisi ve aydınlatmalı Volkswagen logosu modele sportif bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde ise boydan boya uzanan ince LED stop grubu ve geniş difüzör detayları dikkat çekiyor.

Boyutlarıyla da dikkat çeken elektrikli sedan 5.081 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 3.030 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, modeli Volkswagen ID.7'den daha uzun ve daha geniş bir konuma taşıyor. Araç, 20 veya 21 inç jant seçenekleriyle sunulacak.

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ÇİN’E ÖZEL İKİNCİ MODEL

ID. Unyx 09, Volkswagen ile XPeng'in Çin pazarı için yürüttüğü stratejik ortaklığın ikinci önemli ürünü olarak öne çıkıyor. Daha önce tanıtılan ID. Unyx 08 SUV'un ardından gelen sedan model, Volkswagen'in Çin'de yerel tüketici beklentilerine uygun olarak geliştirdiği yeni nesil elektrikli ürün gamının önemli bir parçasını oluşturuyor.



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