Toyota, Kuzey Amerika'da üretimine son verdiği Avalon modelini Çin pazarı için güncellemeye devam ediyor. Makyaj operasyonundan geçen büyük sedan, yenilenen ön ve arka tasarımı ile hibrit motor seçeneğini korurken daha modern bir görünüme kavuştu.

Toyota, ABD pazarına 2022 yılında veda eden Avalon modelini FAW ortaklığı ile Çin'de yaşatmaya devam ediyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın belgelerinde ortaya çıkan bilgilere göre Çin'e özel olarak üretilen büyük sedan, ikinci kapsamlı makyaj operasyonuyla daha modern bir tasarıma kavuştu.

DAHA PREMİUM GÖRÜNÜM

Yenilenen Avalon'un ön bölümünde markanın yeni tasarım dilini yansıtan daha ince LED farlar ve yeniden şekillendirilen ön tampon dikkat çekiyor. Izgara tasarımı da güncellenirken otomobil, daha dinamik ve premium bir görünüm kazanmış durumda.

Arka tarafta ise en dikkat çekici değişiklik iki parçalı yeni stop lambaları oluyor. Yeniden tasarlanan bagaj kapağı ve tamponla birlikte sedanın arka bölümü önceki modele göre daha modern bir karaktere bürünüyor.

Kabinde büyük bir değişiklik beklenmiyor. Avalon, dijital gösterge paneli, geniş multimedya ekranı ve yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış hayat alanını korurken, yazılım ve donanım tarafında bazı güncellemeler sunması bekleniyor.

Belgelere göre, 4.990 mm ve 5.055 mm uzunluğunda iki versiyon bulunacak.

Toyota büyük sedan modelini yeniledi!

MOTOR SEÇENEKLERİ

150 beygirlik iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak olan modelde, HEV etiketli hibrit güç üniteli versiyonun 184 beygire çıkması bekleniyor. Hibrit versiyonun yaklaşık yaklaşık 4,4 litre/100 km yakıt tüketimiyle öne çıktığı belirtiliyor.

Toyota, Avalon'u Kuzey Amerika'da SUV'lara artan ilgi nedeniyle üretimden kaldırmış ve modelin yerini Crown'a bırakmıştı. Ancak büyük sedanlara olan talebin devam ettiği Çin pazarında Avalon, güncellenen tasarımıyla satış hayatını sürdürüyor.

Toyota büyük sedan modelini yeniledi!

Makyajlı Toyota Avalon'un önümüzdeki dönemde Çin'de satışa sunulması beklenirken, modelin Avrupa veya Kuzey Amerika pazarlarına sunulmasına yönelik herhangi bir plan bulunmuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası