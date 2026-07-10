Orta Marmara Çukuru’nda meydana gelen mikro deprem kümelenmesini değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki gerilimin yeniden dağıldığını belirtti. Uzman isim önümüzdeki 3 ile 7 gün içindeki deprem hareketliliğine dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde yaşanan hareketlilik, deprem bilimcilerin radarına girdi. AFAD verilerine göre, Orta Marmara Çukuru'nda yerin 6 ila 9 kilometre derinliğinde 3.5'ten küçük mikro deprem kümelenmesi meydana geldi.

Yaşanan bu sarsıntıların ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin güncel durumu ve taşıdığı risklere dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen mikro depremlerin fayın belirli bir kesimindeki gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığı anlamına geldiğini belirten Bektaş, bu durumun tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Ancak bölgenin güncel davranışını anlamak açısından anlık olarak dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD verileri sonrası Osman Bektaş'tan uyarı var: Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!

ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜNE DİKKAT!

Sürecin bilimsel açıdan en kritik aşamasına dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, önümüzdeki 3 ila 7 günlük zaman dilimine işaret etti.

AFAD verileri sonrası Osman Bektaş'tan uyarı var: Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!

Bu süre zarfında söz konusu kümelenmenin 4 ve üzeri (M4+) bir deprem üretip üretmeyeceğinin takip edileceğini belirten uzman, çıkacak sonuçların bölgenin gelecekteki sismik haritası için en net gösterge olacağını ifade etti.

AFAD verileri sonrası Osman Bektaş'tan uyarı var: Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!

Osman Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Orta Marmara Çukuru'nda bugün AFAD verilerine göre 6–9 km derinlikte M<3.5 mikro deprem kümesi gelişti. Bu tür kümelenmeler, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterir.

Tek başına büyük depremin habercisi değildir; ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir.

Bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde M4+ bir deprem üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacaktır"



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