Amedspor iki transferi birden açıkladı
Amed Sportif Faaliyetler, Kosova Milli Takımı'nın 27 yaşındaki stoperi Lumbardh Dellova ve Kayserispor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
- Amed Sportif Faaliyetler, CSKA Sofya forması giyen 27 yaşındaki Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Dellova, stoper başta olmak üzere sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.
- Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Kayserispor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Her iki transfer de 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında yapılmıştır.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Lumbardh Dellova ve Furkan Soyalp'ı transfer etti.
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı
DELLOVA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında CSKA Sofya forması giyen 27 yaşındaki Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Stoper başta olmak üzere, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev yapabilen 27 yaşındaki Lumbardh Dellova, çok yönlü oyun yapısıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Lumbardh Dellova'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
SOYALP İLE 1+1 YILLIK İMZA
Diyarbakır ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Kayserispor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Furkan Soyalp’e Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." denildi.