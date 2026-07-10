ABD Başkanı Donald Trump, "İran müzakerelere devam edilmesini istedi. Biz de bunu kabul ettik ancak, ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran Cumhuriyeti, görüşmeleri sürdürmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara, hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmayacak şekilde, ateşkesin sona erdiğini bildirdi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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