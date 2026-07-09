Petroldeki son yükseliş, ithalatçı olarak Türkiye’nin enflasyon ve cari denge gibi verileri için kritik önem taşıyor. Son bir haftada iki yıllık gösterge tahvil getirisi %39,87 seviyesinden %40,92’ye yükseldi. TCMB’nin bir süre daha %40’tan piyasayı fonlaması beklenirken, katılım bankaları tarafından sunulan ihtiyaç finansmanı oranlarında sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. 100 bin TL ihtiyaç finansmanın geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da jeopolitik risklerin yeniden yükselişe geçmesi, petrol fiyatlarında da bu hafta %10’a yaklaşan ivmelenmeyi tetikledi. Brent petrolün varili dün en yüksek 80,60 doları test ederken, bugünkü işlemlerde TSİ 11:00 itibarıyla 77 dolardan fiyatlandı.

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BELİRSİZLİK ARTTI

ABD’nin İran’a saldırılarının ardından Tahran yönetiminin de 3 hedefi vurarak karşılık vermesi, bölgedeki belirsizliği yeniden yükseltti. Hürmüz Boğazı’nın kapandığına dair herhangi bir haber gelmedi ancak veriler, su yolundaki hareketliliğin durma noktasına geldiğini gösterdi.

İhtiyaç finansmanında son durum! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

GÖSTERGE TAHVİL YÜKSELDİ

Petroldeki yükseliş, ithalatçı ülke olarak Türkiye’nin enflasyon ve cari denge gibi makroekonomik verileri için kritik önem taşıyor. Gerilimle birlikte borsada düşüş yaşanırken, son 1 haftada 2 yıllık gösterge tahvil getirisinin %39,87 seviyesinden %40,92’ye yükselmesi dikkat çekti.

TCMB NE YAPACAK?

TCMB’nin 23 Temmuz’daki kritik PPK toplantısına iki hafta kala jeopolitik tansiyon yükselirken, piyasa fonlaması %40’tan devam ediyor. Merkez Bankasının politika oranı ise %37’de bulunuyor. Haziranda TÜFE’nin %0,99 gelmesinin ardından piyasada “politika oranına dönüş” beklentileri artmıştı.

İhtiyaç finansmanında son durum! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

FONLAMA, BİR SÜRE DAHA…

Son durumda TCMB’nin bir süre daha koridorun üst bandından (%40’tan) piyasayı fonlamayı sürdüreceği beklentisi ağırlık kazanmaya başladı. Öte yandan Orta Doğu’daki riskler sebebiyle devam eden sıkı para politikası, finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesine de sebep oluyor.

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

9 Temmuz itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Kurum Adı Kâr Payı Oranı (%) Vakıf Katılım 3,85 Albaraka 3,90 Dünya Katılım 3,99 Türkiye Finans 4,05 Kuveyt Türk 4,11

Temmuz ayında oranlarda sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekti.

100 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkatle alındığında 100 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu şöyle: