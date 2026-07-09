ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne süren Necla Özmen, son açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Trump'a gözyaşları içinde seslenen Özmen, "Koskoca dünya liderisin babacığım... Bir kızına sahip çıkamadın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Necla Özmen'in yaşadığı duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'a olan fiziksel benzerliğiyle de sık sık gündeme gelen Necla Özmen, Trump'ın biyolojik kızı olduğu yönündeki iddiasıyla uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Trump benim babam demişti! Necla Özmen için dikkat çeken psikiyatrik değerlendirme

BABALIK DAVASI AÇTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Ankara'da yaşayan Özmen, Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattığını açıklamış, Trump'a babalık davası açtığını ve ABD'deki yetkili makamlara da başvuruda bulunduğunu iddia etmişti.

Kendisini büyüten annesinin yıllar sonra gerçeği anlattığını öne süren Özmen, doğumunun ardından başka bir aileye verildiğini öğrendiğini söylemişti. Trump'ın biyolojik babası olduğuna inandığını belirten Özmen, bu iddiasının yapılacak DNA incelemesiyle netlik kazanmasını istediğini ifade etmişti.

Trump benim babam demişti! Necla Özmen için dikkat çeken psikiyatrik değerlendirme

TRUMP İÇİN YAPRAK SARMA VE BAKLAVA HAZIRLADI

NATO Zirvesi sırasında Trump ile görüşmeyi arzuladığını dile getiren Özmen, ABD Başkanı'nın kendisini kabul etmesi halinde ona yaprak sarma ve baklava ikram etmek istediğini de söylemişti.

Trump benim babam demişti! Necla Özmen için dikkat çeken psikiyatrik değerlendirme

ARİF VERİMLİ’DEN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME

Yaşanan gelişmelerin ardından Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Özmen'in durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya paylaşımında Necla Özmen'in yaşadığı durumun "sanrı" olduğunu belirterek, "Yalnız ben bu kadıncağıza çok üzülüyorum. Bu bir sanrıdır. Trump ola ki DNA testi yaptırsa ve sonucu biyolojik kızı olmadığını gösterse bile buna inanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

‘SANRILI BOZUKLUK’ OLARAK NİTELENDİRDİ

Verimli, Necla Özmen'in yaşadığı tabloyu "sanrılı bozukluk" olarak değerlendirdi.

Sürecin endişe verici boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Arif Verimli, "Kötü bir son olmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

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