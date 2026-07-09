ATV'nin yeni sezon için hazırladığı dönem dizileri arasında yer alan Aşk ve Taht, oyuncu kadrosu ve hikqyesiyle şimdiden dikkat çekiyor. Çekim hazırlıkları devam eden yapımda başrol oyuncularının netleşmesiyle birlikte dizinin yayın tarihi ve konusu da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Bozdağ Film imzasını taşıyan Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü hükümdarlarından I. Alaeddin Keykubad dönemini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in oturduğu dizide oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ederken, yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenen yapımla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Son günlerde kadroya yeni isimlerin katılmasıyla birlikte dizi yeniden gündeme geldi.

AŞK VE TAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk ve Taht dizisinin resmi yayın tarihi henüz atv veya yapım şirketi tarafından açıklanmadı. Ancak hazırlıkları devam eden yapımın 2026-2027 televizyon sezonunda, yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Çekimlerin tamamlanmasının ardından yayın günü ve ilk bölüm tarihi kanal tarafından duyurulacak.

Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak? Aşk ve Taht oyuncuları

AŞK VE TAHT DİZİSİ KONUSU NE?

Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü hükümdarlarından I. Alaeddin Keykubad dönemini konu alacak. Dizi, yalnızca devlet yönetimini ve siyasi gelişmeleri değil, saray yaşamını, diplomatik ilişkileri, güç mücadelelerini ve dönemin duygusal hikayelerini de merkezine alacak.

Bozdağ Film imzasını taşıyan yapım, tarihi olayları dramatik bir anlatımla izleyiciye aktarmayı hedefliyor. Senaryosu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise daha önce birçok tarihi projeye imza atan Taylan Biraderler üstleniyor

AŞK VE TAHT OYUNCULARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrolünde Akın Akınözü'nün yer alması bekleniyor. Başarılı oyuncu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin sultanı I. Alaeddin Keykubad karakterini canlandıracak. Uzun süredir devam eden kadın başrol arayışının ardından ise Destina karakteri için Bosnalı oyuncu Merjem Siljak ile anlaşma sağlandı. Siljak'ın daha önce TRT tabii platformunda yayımlanan Koyu Beyaz dizisinde rol aldığı biliniyor.

Bunun dışında projede Simay Barlas, İdil Yener, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceylan, Ferit Kaya, Selin Genç, Cem Bender, Emrah Altıntoprak, Merve Polat, Ece Yüksel, Murat Serezli, Ahmet Kayakesen ve Göksel Kayahan'ın isimleri geçiyor.

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