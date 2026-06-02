Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Akın Akınözü, sonunda yeni projesiyle ilgili kararını netleştirdi. Birçok yapımdan peş peşe teklif alan başarılı oyuncu, yeni yayın döneminin en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen, yönetmenliğini Taylan Biraderlerin üstleneceği “Aşk ve Taht” dizisiyle anlaşma sağladı.

Yeni yayın döneminin en dikkat çeken ve en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen ATV’nin yeni dizisi “Aşk ve Taht”, şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda başarılı işleriyle tanınan Taylan Biraderler’in oturacağı yapım, güçlü kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yer almaya aday gösteriliyor.

Türk televizyonlarında unutulmaz dönem dizilerine imza atan Bozdağ Film’in patronu Mehmet Bozdağ tarafından hayata geçirilecek olan bu yeni proje, dramatik hikaye kurgusuyla dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin başrol oyuncusu da netleşti. Yeni sezon için birçok farklı projeden teklif alan başarılı oyuncu Akın Akınözü, kariyerinde yeni bir sayfa açarak tercihini “Aşk ve Taht” dizisinden yana kullandı.

Akın Akınözü’nün yeni dizisi netleşti! “Aşk ve Taht” ile dönüyor

ALAEDDİN KEYKUBAD GELİYOR

Görkemli prodüksiyon hazırlıklarıyla şimdiden heyecan oluşturan dizinin senaryosu; Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın gibi deneyimli kalemler tarafından titizlikle yazılıyor.

Oyuncu kadrosu için seçmelerin ve hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü projede, Akın Akınözü’nün canlandıracağı karakter de netleşti.

Başarılı oyuncu, Anadolu Selçuklu Devleti’ne en parlak ve en güçlü dönemlerinden birini yaşatan büyük hükümdar I. Alâeddin Keykubad karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkacak.

