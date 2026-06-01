Yaz aylarının gelmesi ile beraber Türkiye genelinde sıcaklıklar artarken, AKOM İstanbul için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. AKOM verilerine göre megakentte gelecek hafta güneş hava hakim olacak, sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendisini gösterecek.

Haziran ayına ılık ve parçalı bulutlu bir hava ile giriş yapan İstanbul'da termometreler 27 dereceye kadar yükseldi.

İstanbul kavrulacak! AKOM duyurdu: Sıcaklık 30 dereceye çıkacak

AKOM'un paylaştığı rapora göre güneyden esen Lodos sıcak hava dalgasını megakente taşıyacak.

SICAKLIK 30 DERECEYE ÇIKACAK

Salı gününden itibaren İstanbul’da tam bir yaz havası yaşanacak.

İşte önümüzdeki günleri için tahmin edilecek sıcaklık dereceleri:

2 Haziran Salı: Az bulutlu ve açık bir hava, en yüksek sıcaklık 29 derece.

3 Haziran Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece.

4 Haziran Perşembe: Haftanın en sıcak günü olması bekleniyor; termometreler 30 dereceyi görecek.

Hafta Sonu: Cumartesi ve Pazar günleri de güneşli gökyüzü devam ederken, sıcaklıklar 27-29 derece bandında sabitlenecek.

