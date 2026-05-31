Altın piyasasında gözler hem küresel gelişmelere hem de bayram sonrasında açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , Haber Global canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde yatırımcıların yakından takip etmesi gereken tarihleri ve altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini anlattı.

Memiş, "Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerini önemsiyoruz. Özellikle finansal piyasalarda veri akışları oldukça bu hafta yoğun. Yılı yarıladık. Artık Haziran ayının ilk işlem gününe ve haftanın ilk işlem gününe yarın başlıyoruz ve Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi var cuma günü, bu taraf önemli olacak bizim için. Yine cuma günü Amerika'da işsizlik oranı var. Türkiye'de Perşembe günü işsizlik oranı açıklanacak. Bunlar önemli veriler olacak" ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarının önümüzdeki süreçte atacağı adımların da piyasalar açısından kritik olduğunu belirten Memiş, "Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararları açıklanacak ve özellikle bu savaş geriliminde merkez bankaları nasıl bir yol haritası belirleyecek? Bu tarafı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Memiş, "Yine her iki taraftan bir anlaşma çıkmadı ama anlaşmaya yakın bir piyasa karşımızda durmaya devam ediyor. Biz bayramdan önce piyasalarda yükselişle haftayı tamamlamıştık. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.538 dolar seviyesinde kapanış yapmıştı. Gram altın da 6.809 lira seviyesinden kapanış yapmıştı bayram öncesinde" diye konuştu.

Yılın ilk yarısında piyasalarda yoğun bir manipülasyon süreci yaşandığını savunan Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında görülen sert hareketlere dikkat çekti.

Memiş, "Temmuz ayına kadar ons altın tarafında 4.400-4.800 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın tarafında yine Haziran ayında 6.500-7.000 TL aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 7.000 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını, taban fiyat olarak da 7.000 TL seviyesinden bahsedebiliriz. Tamamen bu sorunun cevabı Trump'tan gelecek mesajlarda gizli olacaktır" dedi.

"Biz şöyle değerlendiriyoruz; orta ve uzun vadeli bir strateji belirlediğimiz için biz sürekli alım tarafında kararımızı tekrar yeniliyoruz. Yani burada açıkta kalmadan 2026 yıl toplama yılı, altın ve gümüş yılında toplama yılı. Bu savaş bahanesiyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler, emtia piyasasının baskılanması bizim nazarımızda sürekli uzun vadeli bir stratejide alım fırsatı verdiğini düşünüyoruz."

Uzun vadeli yatırım stratejisini koruduklarını belirten Memiş, yatırımcılara alım yönündeki görüşünü yineledi ve şu ifadeleri kullandı:

TEMMUZ VE AĞUSTOS İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Yıl sonuna ilişkin beklentilerinin değişmediğini söyleyen Memiş, gram altında yeniden güçlü yükselişlerin görülebileceğini belirtti.

"Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir öngörüde bulunmuştuk; 2026 yılında pik seviyesi olarak gram altın TL fiyatında 10.000 TL seviyesi, ons altın tarafında 5.880 dolar seviyesi. Şimdi Ocak ayında 8.157 TL gram tarafta, 5.600 dolar ons tarafta görüldü. Şimdi kalan süreçte yine yükseliş yönlü beklentimi koruyorum" diyen Memiş, şöyle devam etti:

"O yüzden gram altın TL fiyatında işte Temmuz, Ağustos aylarında tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerine yükselmeler, yılın son çeyreğinde tekrar beş haneli rakamlar olma olasılığı bizim gündemimizde. Bunu revize etmedik. Tekrar beklemeye devam ediyoruz."