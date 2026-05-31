Yeni haftada Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, hava sıcaklıkları kademeli olarak yükselecek. Özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Türkiye, yeni haftaya hem yağış hem de yükselen sıcaklıklarla giriyor. Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Buna karşın hava sıcaklıklarında da belirgin bir artış yaşanacak.

YARIN SAĞANAK GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

Haftanın ilk gününde ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Antalya'nın batı ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde de yağış görülecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

Salı günü yağış alanı biraz daha değişecek. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

YAĞIŞ İÇ VE DOĞU BÖLGELERE TAŞINIYOR

Çarşamba günü ise yağışlar daha çok iç ve doğu bölgelerde görülecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanakların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Perşembe günü de yağışlı sistem tamamen etkisini kaybetmeyecek. İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevresi ve Toroslar mevkiinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar hafta boyunca yurt genelinde yükseliş eğiliminde olacak. Kuzey bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

1 Haziran 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Üç büyükşehirde de sıcak hava etkisini gösterecek.

>> Ankara'da önümüzdeki günlerde yer yer yağış geçişleri görülse de sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında değişmesi bekleniyor.

>> İstanbul'da pazartesi günü bazı ilçelerde sağanak görülebilir ancak salı günü sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

>> İzmir'de ise hafta başında yağış beklenmezken, sıcaklıkların 32 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

