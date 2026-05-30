Lübnan’dan ateşlenen roketlerin İsrail’in kuzeyindeki Nahariye açıklarında denize düşmesi, plajda bulunan İsrailliler arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Patlama sesleri ve yükselen dumanların ardından denizdeki ve sahildeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Hizbullah roketlerinin denize düştüğü noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü.

PLAJDAKİLER KORKU İLE KAÇMAYA BAŞLADI

Roketler düştüğü sırada oluşan patlama sesleri ve yükselen dumanların ardından denize giren İsrailliler, korkuya kapılarak kaçtı.

İSRAİL'DE YENİDEN SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde birçok kez sirenler çaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah tarafından fırlatılan insansız hava aracı ve roketlerin önlendiği, bir kısmının ise açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın hedefli atışlarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi.

