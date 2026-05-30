Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yayın akışındaki değişikliklerin ardından gözler yeni bölüm tarihine çevrilirken, dizinin takipçileri son duruma ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Güller ve Günahlar bu akşam var mı, neden yok?

Cumartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Hikayede yaşanan kritik gelişmelerin ardından yeni bölüm beklentisi artarken, 30 Mayıs 2026 tarihli yayın akışında dizinin yer almaması merak uyandırdı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününe ait yayın akışına göre Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmiyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü beklerken, yayın akışında farklı programların yer aldığı görüldü. Bu nedenle birçok izleyici "Güller ve Günahlar bu akşam neden yayınlanmıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası yeni bölüme olan ilgi artarken, dizinin bu hafta yayınlanmaması sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle Serhat, Cihan, Ebru ve Berrak arasında yaşanan olayların ardından izleyiciler yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEDEN YOK?

Dizinin bu hafta yayınlanmamasıyla ilgili resmi bir iptal ya da final kararı bulunmuyor. Bayram nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Bu kapsamda Güller ve Günahlar dizisinin de yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D yayın akışında yer alan bilgilere göre Güller ve Günahlar'ın merakla beklenen 31. bölümü 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Böylece dizi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

Yeni bölümde hikayenin merkezinde Serhat ve Cihan arasındaki gerilim yer alacak. Cihan'a karşı öfkesini kontrol etmekte zorlanan Serhat'ın vereceği kararlar, karakterler arasındaki dengeleri yeniden değiştirecek.

