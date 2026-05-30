Kurbanda marjinal kalmak

Bayrama baba ocağına geldik. Yeni her Kurban Bayramında olduğu gibi babamın standart kesim prosedürünü uyguladık.

Bıçakların bilenmesiyle başlayan kıymaların paketlenmesiyle biten uzun bir mesai…

Bizde 30 senedir bir kaç istisnai durum her kurban böyle geçer. Bu da ortalama her Anadolu ailesinin evinde yaşanan şeydir. Ancak bu bayram biraz farklı bir manzara vardı.

Şimdi uzun uzun çocukluğumun kurban bayramlarını anlatmak isterdim ama sözü uzatmış olurum.

Kısa geçelim.

Maddi durumu olan orta halli herkes evinde kurban keserdi. Binaenaleyh bayram sabahı mahallede her sokakta kesilmeyi bekleyen hayvanlar görürdük. Bu yakın zamana kadar devam etti.

Belediye düzenlemeleriyle birlikte gayrisıhhi kesimler azaltılınca çiftliklere, kesimhanelere yönelme arttı. Ancak evi müsait olanlar yine aynı şekilde kesmeye devam ediyordu.

Zamanla onun da iyice azaldığını bu bayram gördük. Bayram sabahı hayvanı kesmeye götürürken bütün mahalle pencerelere koştu. Merakla bizim kesim işlemini seyrettiler. Çünkü evi müsait olanlar da kesmeyi bırakmıştı. Çevrede sadece biz kalmıştık.

Seyyahların gözünden Osmanlı sofraları

Bizde bayram denilince akla yemekler gelir.

Bu bayram da İstanbul’un fetih yıldönümüne denk geldi. Seyahatnamelerde anlatılan Osmanlı yemeklerine dair anektotlara bakmak istedim.

İki tanesini bu vesileyle paylaşmak istiyorum…

1544 yılında saraya kabul edilen Fransız Elçi Polin de la Garde elçilere verilen bir yemeği şöyle tasvir ediyor:

“Halıyı yere serdiler. Üzerine softa bezini serdiler. Bir sepet, beyaz poğaçayı ve tahta kaşıkları, sofra üzerine sırayla dizdiler. Çeşitli meyvelerle karıştırılmış, su dolu bir kavanoz ve iki adet topraktan çanağı da sofraya bıraktılar. Sarı pirinç ve beyaz pirinç ile dolu olan iki tabağı da sonrasında getirdiler. Tavuk parçaları ve irmik lapasıyla dolu, bir tabak daha geldi. Şekerli börekler de gelmişti. Kızarmış tavuklar, keklikler ve bıldırcınlar da yemekler arasında bulunmaktaydı. Tatlı olarak da şekere yatırılmış fıstık vardı. Herkes Türk usulü oturdu”

1433 yılında Edirne’yi ziyaret edip Edirne Sarayında Sultan II. Murad’ın sofrasına dâhil olan Fransız seyyah Bertrandon de la Broquiere de diyor ki:

“Türkler, pek az da gereği kadar da yeseler, daima yüksek sesle Allah’a şükrederler.”

“Onlar, yani Türkler birbirlerine karşı doğru sözlü ve şefkatli insanlardır. Yemek yerlerken, etraflarındaki fakirleri çağırıp, onlara da yemeklerinden verirler. İşte biz bunu yapmayız”.

