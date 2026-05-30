Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerdeki başarılarının genel seçimlerde de devam edeceğini söyledi. CHP'de yaşananlara da değinen Destici "BBP'nin geçmişinde yolsuzluklar, hırsızlıklar, gayriahlakilik yok. Vatanseverlik, ahlak ve inanç var. Onun için 33 yıldır dimdik ayaktayız" dedi.

BBP lider Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Destici, burada yaptığı konuşmada CHP'ye göndermede bulundu.

Destici'den CHP'ye gönderme: BBP'nin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluk yok, vatanseverlik var

"HIRSIZLIK YAPMADIĞIMIZ İÇİN AYAKTAYIZ"

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirmek için siyasi mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Mustafa Destici "BBP'nin tertemiz bir mazisi, tertemiz şehit bir genel başkanı var. BBP'nin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluklar, hırsızlıklar, gayriahlakilik yok. Vatanseverlik, milletperverlik, temizlik, dürüstlük, ahlak, inanç ve maneviyat var. Onun için biz 33 yıldır dimdik ayaktayız ve Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayakta olacağız. BBP'nin örnek belediye başkanları var, örnek belediyecilik hizmetleri var. Bu yereldeki başarımız Allah'ın izniyle genele mutlaka yansıyacak. BBP'nin önümüzdeki seçim yükselme ve mecliste ciddi bir grupla yer aldığı seçim olacak" dedi.

"PKK PAZARLIKSIZ KENDİSİNİ FESİH ETMELİ"

Destici "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek "PKK şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz bütün unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi gerek" diye konuştu. Mustafa Destici, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar ve Kırım'dan Myanmar'a bütün Türk-İslam coğrafyasındaki işgaller, soykırımlar, katliamlar bitene kadar mücadelelerinin süreceğini de belirterek "Oraları asla unutturmayacağız, unutulmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

