Ağrı’da eşi tarafından öldürüldüğü öne sürülen 5 çocuk annesi Gülden Kömürcü'nün kızı Z.K., yaşadıkları acıyı gözyaşları içinde anlattı. Annesinin yıllarca şiddete maruz kaldığını iddia eden genç kız, “Annem yeni bir hayat kurmak istiyordu ama buna fırsat bulamadı. Tek isteğimiz adaletin yerini bulması” diyerek şüphelinin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Mayıs günü kadın cinayeti işlendi. 5 çocuk annesi Gülden Kömürcü, kocası Mehmet Kömürcü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 38 yaşında kadın defnedilirken katil zanlısı hâlâ yakalanamadı.

Geride 5 evlat bıraktı! Bir aydır çığlıkları kesilmedi, detayları kahretti

Gülden Kömürcü'nün çocukları adalet çağrısında bulunarak, babalarının bir an önce yakalanıp yargılanmasını istedi.

"15 YAŞINDA EVLENDİRİLDİ, HEP ŞİDDET GÖRDÜ"

Maktulenin kızı Z. Kömürcü "Annem 15 yaşında zorla evlendirilmiş. Sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Artık baskılara dayanamadı ve geçen yıl boşanma davası açtı. Bunun ardından babam tehdit etmeye başladı.

BOŞNAMAK İÇİN FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ

Altı senedir Fransa'da yaşıyorduk. Annem dava süreci sebebiyle Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Ablam ve küçük kız kardeşimle birlikte Ağrı'ya geldi.

ÖLMEDEN ÖNCE ÇOCUKLARINI KORUMUŞ

Olay günü ablam, Mehmet Kömürcü'yü durdurmaya çalışmış. Annem ise onlara bir şey olmaması için öne atılmış. Cinayet de onların gözü önünde gerçekleşiyor.

"YENİ BİR HAYAT KURMAYA FIRSATI OLMADI"

Annem yeni bir hayat kurmak istiyor. Buna fırsat bulamadan öldürüldü. Büyük bir yıkım içindeyiz. Yaşadığımız acıyı tarif edemeyiz. Çocukları olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Çok zor günler geçiriyoruz.

Sanık M.C.K.

"YAKALANSIN VE CEZASIZ KALMASIN"

Tek isteğimiz katilin yakalanıp gerekli cezayı alması. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Bugün bizim annemiz öldü, yarın başka kadınlar zarar görmesin" dedi.

