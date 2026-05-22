2001'de Kadıköy'deki evlerinde öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında baba Nezih Çinkitaş müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Baba Çinkitaş yakalanarak gözaltına alındı.

4 Ocak 2001’de İstanbul Kadıköy’deki evinde kanlar içinde bulunan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın ölümü, uzun yıllar faili meçhul kaldı.

2020 yılında yapılan adli tıp incelemelerinde cinayet bıçağında baba Nezih Çinkitaş’a ait yoğun DNA profiline rastlanması üzerine soruşturma derinleşti. Bu gelişmenin ardından baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş tutuklanmış, yaklaşık 6 ay sonra ise ev hapsine alınmıştı.

MÜEBBET CEZA ONANDI

Başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen Hande Çinkitaş cinayetine ilişkin davada 25 yıl sonra karar çıktı. Yargıtay, baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı. Müebbet hapis kararını ilk kez Neler Oluyor Hayatta üzerinden öğrendiği belirtilen acılı anne Handan Yılmazer, karar sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme! Katil baba yakalandı

Kararın ardından canlı yayına bağlanan anne Handan Yılmazer ise, kızının katilinin babası olmasına şaşırdığını belirterek Hande’nin babasından şiddet görmediğini ancak üvey anne Şehnaz Çinkitaş’tan zaman zaman şikayetler dile getirdiğini aktardı.

Yılmazer, “Bunu yaptıysa cezasını çeksin. Kızımın katili üvey annesi de olabilir, babası da… Benim için artık herkes şüpheli” dedi.

YAKALANDI

Öte yandan Habertürk'ün haberine göre baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Nezih Çinkitaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

