Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyünde vatandaşlar, peynirlerini yüzyıllardır kullanılan buz mağaralarında muhafaza ediyor. Mayısta mağaraya bırakılan peynirler, ekim ayına kadar bekletilerek kış aylarında tüketiliyor.

Köy sakinleri, Erzincan’a 61 kilometre uzaklıktaki doğal buz mağaralarını soğuk hava deposu olarak kullanarak peynirlerini çuvallar içerisinde saklıyor. Mayıs ayında mağaraya bırakılan peynirlerin ekim ayına kadar bekletilerek kış aylarında tüketildiği belirtildi.

Yüzyıllardır aynı yöntem kullanılıyor! Aylarca mağarada bekletip tüketiliyor

MAĞARADA 20 TONDAN FAZLA ÜRÜN SAKLANIYOR

Köylüler, söz konusu yöntemin eski dönemlerden bu yana sürdürüldüğünü belirterek, daha önce çevre köylerden de peynir getirildiğini ve mağarada toplamda 20 tondan fazla ürün saklandığını aktardı.

Buz mağarasında muhafaza edilen peynirlerin kendine özgü bir lezzete sahip olduğu da köylüler tarafından dile getirildi.

Eskiden ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu dönemlerde bölgeye katırlarla gelindiğini belirten vatandaşlar, mağaranın aynı zamanda geçmişte önemli bir ticaret noktası olarak da kullanıldığını söyledi.

