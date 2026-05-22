ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., bu hafta sonu Bahamalar’da sosyetik isim Bettina Anderson ile evlenmeye hazırlanıyor. Trump Jr. ve Anderson'un yaklaşık 50 kişilik ultra gizli bir organizasyonla dünya evine gireceği belirtilirken, Trump'ın konuya ilişkin söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

CNN’e konuşan kaynaklara göre düğün, Bahamalar’daki küçük bir adada, oldukça sınırlı katılımla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 50 kişinin davet edildiği törende yalnızca aile üyeleri ve çiftin en yakın arkadaşları yer alacak. Kaynaklar, Trump’ın düğüne katılmasının uzun süredir beklenmediğini ve çiftin özellikle gözlerden uzak, özel bir organizasyon istediğini belirtti.

Trump ailesinde düğün krizi! ABD Başkanından çok konuşulacak sözler: Gitsem de yaranamam

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILMAYACAK

Trump Oval Ofis’te gazetecilerin düğünle ilgili sorularına net bir cevap vermezken, “Şu an benim için uygun bir zaman değil. İran ve başka meseleler var” ifadelerini kullandı. Öte yandan başkanın resmi programında düğüne katılacağına dair herhangi bir işaret bulunmadığı kaydedildi.

"ZAMANIM YOK" MESAJI GÜNDEM OLDU

Trump’ın açıklamaları Amerikan medyasında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Son dönemde Miami’de düzenlenen kafes dövüşü gecesine ve Florida’daki golf etkinliklerine katılan Trump’ın, oğlunun düğünü için “zamanım yok” mesajı vermesi dikkat çekti. ABD Başkanı ise gelen eleştirilere, “Bu, ne yapsam yaranamayacağım bir konu. Gitsem de eleştirilirim, gitmesem de” sözleriyle cevap verdi.

Çiftin düğün detaylarını özellikle gizli tutmaya çalıştığı, bunun Trump’ın katılması durumunda oluşabilecek yoğun güvenlik önlemlerinden kaçınmak için tercih edildiği ifade edildi. Trump Jr.’ın kardeşlerinin törende yer alması beklenirken, bu evlilik Trump’ın oğlunun ikinci evliliği olacak.

