Tokat diken üstünde! Almus Barajı’nda yüzde 100 doluluk sonrası Yeşilırmak Nehri'nde taşkın riski
Tokat’ta aralıksız sağanak yağış sonrasında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Almus Barajı’ndan su tahliyesi yapıldı. Tahliye sonrasında Yeşilırmak Nehri'nin debisi arttı. Taşkın riski bulunan Yeşilırmak drone ile görüntülenirken, nüfüsu 500 bini aşan kentte taşkın riski endişesi başladı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgedeki önlemleri sıraladı. İşte son durum...
YÜZDE 100 DOLULUK
Meteoroloji’nin kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı Tokat’ta aralıksız süren sağanak sonrasında Almus Baraj Gölü yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Baraj gölündeki doluluk ve sular kanallara boşaldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baraj çevresinde güvenlik önlemi alarak araçların duraksamasına ve park etmesine izin vermedi.
TAŞMA RİSKİ VAR
Sağanak sonrasında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlandı. Tahliyenin ardından Tokat il merkezinden de geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi arttı. Taşkın riski bulunan Yeşilırmak'ın Tokat'tan geçen bölümü, dronla görüntülendi.
“HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI"
AFAD ekipleri bölgede hazır bekletilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, her türlü önlemin alındığını bildirdi.
Pehlivan, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına erişmesi ve Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesi nedeniyle Kelkit ve Yeşilırmak Vadisi'nde su seviyesinin yükseldiğini, taşkınlar yaşandığını söyledi.
“5 GÜNDE 2 BİN 58 PERSONEL GÖREV YAPTI”
Pehlivan, bölgedeki analizleri şöyle anlattı:
Özellikle su yatakları söz konusu olduğu için DSİ ile çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı. Son 5 gün içerisinde burada 2 bin 58 personel görev yaptı. Kızılay ve STK'ler de dahil olmak üzere toplamda da 529 araç, bunlar içerisinde başta iş makineleri var. Bunun yanında yine biz Afet Acil Durum Yönetim Merkezinden gelen talepler doğrultusunda destek illerden, başta çevre iller olmak üzere temin ettiğimiz motopomplar, dalgıç pompalar, botlar, amfibik araçlar vesaire bunların hepsini buraya yönlendirdik ve anbean bir yandan su seviyeleri takip edildi.
TAHLİYELER YAPILDI
Pehlivan, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını vurguladı. Pehlivan aynı zamanda büyükbaş, küçükbaş, 10 bin 333 büyükbaş hayvan, 3 bin 500 civarında küçükbaş hayvan, 2 bin 500 civarında da arı kovanı tahliyesinin gerçekleştiğini söyledi.
250 İHBAR GELDİ
Pehlivan “Yaklaşık 250 civarında ihbar gelmişti. Bunların 206'sı su baskını olan evlerle ilgiliydi. Bunların hepsine müdahale edildi. 42 iş yerinde aynı şekilde tahliyeler yapıldı” dedi.