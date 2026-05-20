Edirne'nin tarihi Terziler Sokağı'nda bulunan ve halk arasında "Dar Çarşı" olarak bilinen tarihi geçit, kapsamlı bir restorasyon projesiyle tamamen yenilendi. Edirne Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında dükkan cepheleri aslına uygun olarak ahşapla kaplandı ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Açılışı yapılan çarşı, kentteki geniş çaplı tarihi ihya projesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan, karşılıklı dükkanlar arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olması nedeniyle halk arasında "Dar Çarşı" olarak anılan sokak, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla baştan sona restore edildi.

Kentin simgesi yenilendi! Esnafın rüyası gerçek oldu

DÜKKANLARIN CEPHELERİ YENİLENDİ

Yaklaşık 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşıda bulunan dükkanların cepheleri ahşap kaplamayla yenilenirken, yapılar pastel tonlarda boyandı. Çalışmalar kapsamında uzun yıllar bakımsız kalan geçit, tarihi kent dokusuna uygun estetik bir görünüme kavuşturuldu.

BÖLGEDE BÜYÜK BİR İHYA PROJESİ SÜRÜYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saraçlar Caddesi'ndeki çarşının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin açık hava müzesi niteliğinde tarihi ve kültürel yapılara ve değere sahip bir şehir olduğunu söyledi. Açılışı yapılan çarşının kent genelinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Sezer, Saraçlar, Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinden Kaleiçi'ne uzanan bölgede büyük bir ihya projesinin sürdüğünü ifade etti.

"ESNAFI GÜLER YÜZLÜ KENDİSİ MÜTAVAZI BİR ÇARŞI"

Çarşı esnafının yaklaşık bir yıl önce restorasyon talebinde bulunduğunu aktaran Sezer, "Hepimizde tebessüm uyandıran, adı gibi dar, esnafı güler yüzlü, kendisi mütevazı bir çarşı. Buranın ihya edilmesi için çalışma başlattık. Proje onaylandı, yapımı hızlandı ve tamamlandı. Bugün de esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek üzere buraya geldik." dedi.

Sezer, kurumlar arası iş birliğiyle tarihi yapıların iyileştirildiğini dile getirerek, Tahtakale, Çilingirler Caddesi ve Kaleiçi'nde eksik kalan çalışmaların da tamamlanacağını söyledi.

Restorasyonla kentin tarihi binalarının yeniden eski ihtişamlı günlerine döndüğünü görmenin herkesi mutlu ettiğini aktaran Sezer, "İnşallah tüm şehirdeki tarihi ve kültürel yapıların ihya olduğunu hep beraber görme imkanımız olacak. Edirne, Sarayı'yla Selimiye'siyle, tarihi çarşılarıyla, camileriyle Karaağaç ile inşallah sadece Türkiye için değil dünya için bir cazibe merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI GENCAN'DAN VALİ SEZER'E TEŞEKKÜR

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kentin değerinin her geçen gün arttığını belirtti. Çarşının restorasyonu için Sezer'e teşekkür eden Gencan, "Sayın Valimiz Saraçlar Caddesi'nin Sokak Sağlıklaştırma Projesi devam ederken içinde çok kıymetli esnafımızın bulunduğu şehrimizin en önemli lokasyonundaki bu çarşımızın ihya edilmesi, yenilenen yüzüyle hemşehrilerimizle buluşturulması için çok yoğun bir çalışma sarf etti. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehrimizde son yıllarda çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Edirne Belediyesi olarak biz de katkı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Osmanoğlu ise Osmanlı döneminden bu yana Terziler Sokağı'nın ticari hayat, esnaf kültürü, zanaat bilgisi ve şehir hafızası açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Esnaf adına konuşan Adnan Özkuru da Vali Sezer başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından çarşının açılış kurdelesi, protokol ve esnaf tarafından kesildi. Ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, restorasyonu yapılan dükkanları gezerek esnafla sohbet etti.

