Dev kruvaziyer gemileri Bodrum'da! Yüzlerce turist getirdi
Bodrum iki önemli kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Scarlet Lady ve Monet gemileriyle ilçeye gelen 2 bini aşkın turist bölgeye hareketlilik getirdi.
SCARLET LADY 2 BİN 588 TURİST GETİRDİ
277 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı "Scarlet Lady", sabah saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Dev kruvaziyerin saat 20.00'de Mikonos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu belirtildi. Kruvaziyerde toplam 2 bin 588 yolcu ile bin 142 personelin yer aldığı bildirildi.
MONET İNGİLİZ TURİSTLERLE GELDİ
Öte yandan, St. Vincent bayraklı 68 metre uzunluğundaki "Monet" isimli kruvaziyer de saat 08.00'de Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Geminin saat 18.30'da Yunanistan'ın Kos Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin seyahat ettiği gemide 48 yolcu ile 29 personelin bulunduğu öğrenildi.
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum Cruise Port'taki kruvaziyer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.