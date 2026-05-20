Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisi için final kararı alınması magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı dizinin geleceğiyle ilgili uzun süredir farklı iddialar konuşulurken, yapımdan gelen son bilgiler dizinin ekran macerasının sona ereceğini ortaya koydu. İzleyiciler şimdi “Eşref Rüya neden final yapıyor?”, “Eşref Rüya bitiyor mu?”, “Yeni sezon çekilecek mi?” sorularına cevap arıyor.

TİMSBİ Productions imzasını taşıyan Eşref Rüya dizisinin daha önce 3. sezon için hazırlıklara başladığı, kararın da ekip ile paylaşıldığı öğrenildi. Fakat son günlerde alınan yeni karar sonrası 3. sezon planı tamamen iptal edildi. Peki, Eşref Rüya neden final yapıyor, dizi bitiyor mu, yeni sezon olacak mı?

EŞREF RÜYA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin neden sona ereceği son günlerde en çok konuışulan konular arasında yer aldı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayenin istenilen tempoda ilerlememesi ve senaryonun tıkanması nedeniyle yeni sezon planının iptal edildiği öne sürülüyor.

Öte yandan reytinglerde yaşanan düşüşün de final sürecini hızlandırdığı belirtiliyor. İlk dönemlerinde güçlü izlenme oranlarına ulaşan yapımın son haftalarda eski performansını koruyamadığı ifade ediliyor.

Sektör kulislerinde konuşulan bir başka iddiaya göre ise yapım şirketi yeni sezon için kanaldan daha uzun süreli yayın garantisi talep etti. Ancak kanal yönetiminin daha kısa süreli bir anlaşma önerdiği ve taraflar arasında ortak noktada buluşulamadığı iddia edildi.

EŞREF RÜYA BİTİYOR MU?

Eşref Rüya dizisinin alınan son kararla birlikte devam etmeyeceği netleşti.

Yapımdan gelen bilgilere göre Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda edecek.

Final kararının ardından sosyal medyada çok sayıda izleyici diziye destek mesajları paylaşırken, özellikle başrol oyuncularının performansı uzun süre gündemde kalmaya devam etti.

EŞREF RÜYA YENİ SEZON OLACAK MI?

Dizinin hayranlarının en çok merak ettiği konuların başında yeni sezon ihtimali geliyor. Gelen son bilgiler doğrultusunda Eşref Rüya için üçüncü sezon planının tamamen iptal edildiği belirtiliyor.

Daha önce yeni sezon hazırlıkları yapılmasına rağmen son karar sonrası proje için devam onayı verilmediği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kulislerde ayrıca Çağatay Ulusoy’un da projeye devam etme konusunda istekli olmadığı yönünde iddialar konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da bu durumun final kararında etkili olduğu öne sürüldü.

