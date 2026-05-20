İstanbul Ataköy ve Avcılar'da faaliyet gösteren iki işletme, sosyal medya üzerinden kurulan "randevu" tuzaklarıyla müşterilerine on binlerce liralık fahiş hesaplar çıkarıyor. Eski pavyon taktiklerinin modern kafe maskesiyle uygulandığı bu sistemde, içeceklere 19 bin TL istenirken, itiraz edenler "bodyguard" baskısıyla ödemeye zorlanıyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "İddialar karşısında piyasa gözetim ve denetim birimleri bu durumu ihbar kabul etmeli ve işletmeyi derhal denetime almalıdır." uyarısında bulunurken, konuyu yargıya taşıyan mağdurlar ise yaşadıklarını TurkiyeGazetesi.com.tr'ye anlattı.

İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI — Son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarına yeni bir örnek daha eklendi. İstanbul'un Ataköy semti ve Avcılar ilçesinde bulunan ve farklı isimlerle (Flow İstanbul, Flow Ataköy, Date Club) anılan bir işletme, organize bir mağduriyet zincirinin merkezi haline geldi. Şikayet siteleri ve resmi mercilere yansıyan yüzlerce ifade, sistemin ne kadar profesyonelce işlediğini gözler önüne seriyor.

Organize "adisyon çetesi" iş başında! Genç kadınlar ağa düşürüyor, mekan "hesap" kesiyor — #ŞikayetHattı

ESKİ TAKTİK, YENİ MASKE! SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Aslında onlarca yıldır pavyonlarda uygulanan "konsomatris" yöntemi, günümüzde Tinder, Okcupid ve Litmach gibi 'arkadaşlık' uygulamalarına taşınmış durumda.

Mağdurlar, bu uygulamalar üzerinden kendilerini "yalnız ve aç" olarak tanıtan kadınlarla eşleşiyor.

olarak tanıtan kadınlarla eşleşiyor. Kısa bir yazışmanın ardından kadınlar, "buraya çok yakınım", "çok üşüdüm" veya "bildiğim güvenli bir yer" diyerek mağduru ısrarla 'Flow İstanbul' isimli mekana çağırıyor.

diyerek mağduru ısrarla isimli mekana çağırıyor. Masaya oturan mağdura hiçbir şekilde menü getirilmiyor ve fiyat bilgisi verilmiyor. Yanındaki kadın, garsonla anlaşmalı bir şekilde ardı ardına en pahalı alkol ve yemek siparişlerini veriyor.

Sadece 20-30 dakika süren bir oturmanın ardından mağdurun önüne 22 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen dudak uçuklatan hesaplar konuluyor.

arasında değişen dudak uçuklatan hesaplar konuluyor. Hesap ödendiği anda, mağduru mekana getiren kadın "uykum geldi" veya "acil işim çıktı" diyerek hızla uzaklaşıyor ve mağduru tüm mecralardan engelliyor.

Flow İstanbul: Randevu Uygulaması Tuzağı ve Fahiş Hesap Şebekesi

TADINA BAKAN "MEYVE SUYU" DİYOR

Mağdur ifadelerinde en dikkat çeken detay ise içecek fiyatları. İşletmenin standart bir tarifeymiş gibi her alkole 19 bin TL yazdığı görülüyor. Ancak mağdurlar, bu astronomik fiyata satılan içkilerin aslında alkolsüz, kalitesiz, "vişne suyu tadında" veya doldurma ürünler olduğunu söylüyor. Hatta bazı müşteriler, alkol şişelerinin kapaklarının basit el yöntemleriyle kapatıldığını fark ettiklerini belirtiyor.

Organize "adisyon çetesi" iş başında! Genç kadınlar ağa düşürüyor, mekan "hesap" kesiyor — #ŞikayetHattı

"BODYGUARD"LI TAHSİLAT VE PARAVAN ŞİRKETLER

Hesaba itiraz eden müşteriler, karşılarında garson yerine tehditkar tavırlı "bodyguard"ları buluyor. Etrafı sarılan ve psikolojik baskı altına alınan mağdurlar, can güvenliği endişesiyle ödeme yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.

Hesabın bu kadar yüksek olmasına itiraz ettiğimizde işletme yetkilileri ve çalışanlardan son derece saldırgan bir tavırla karşılaştık, hiçbir makul açıklama yapılmadı ve fiyatlandırmanın neden bu kadar yüksek olduğu izah edilmedi. Kendimizi yanıltılmış ve baskı altında bırakılmış hissederek bu ödemeyi yapmak zorunda kaldık.

Tahsilat aşamasında da ilginç yöntemler uygulanıyor:

Ödemeler tek seferde değil, kredi kartından parça parça çekiliyor.

çekiliyor. Slip ve faturalarda mekanın asıl adı yerine "Ercem Restoran", "Sur Kebapçısı" veya "gnç Group" gibi farklı ticari unvanlar kullanılıyor.

gibi farklı ticari unvanlar kullanılıyor. Kredi kartı limiti yetmeyenlerden kişisel IBAN hesaplarına EFT yapması isteniyor.

Mağdur S.E'nin hukuk mücadelesi sürüyor

MAĞDURLAR HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Kullanıcıların deneyimlerini paylaştığı çevrimiçi platform Şikayet Var'da yaşadıklarını anlatan çok sayıda vatandaş, savcılık, CİMER, Maliye Bakanlığı ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak suç duyurusunda bulunduğunu aktarıyor. Mağdurlar, bu durumun münferit bir olay değil, işletme çalışanları ve sosyal medyadan müşteri getiren aracı kişilerin ortaklaşa yürüttüğü organize bir şebeke faaliyeti olduğunu savunuyor.

TurkiyeGazetesi.com.tr'nin sorularını cevaplayan mağdur S.E. "1,5 ay önce dolandırıldım. Tinder uygulamasında bir kadınla konuştuk. Bana bir konum atarak buluşma ayaladı. Buluştuğumuzda "şurada bir kafe var, acıktım" dedi. Oturduk, karışık ızgara, mevsim salatası ve alkol söyledik. Kendisi yemek bile yemedi. Sonra nargile söyledim. Hesabı istediğimde 46.500 TL ücret çıkardılar. Hesaba itiraz ettiğimde 5-6 erkek personel başımıza dikildi. Banka hesabımı görmek istediler. Başımda dikildikleri için hesabımı göstermek zorunda kaldım. Hesabımda 43 bin TL vardı. Başımda bekleyen çalışanlardan tedirgin olduğum için 42 bin TL IBAN ile ödeme gerçekleştirdim. "diye konuştu.

Olayın rehavetinden kurtulduktan sonra dolandırıldığını ve bu işin bir tezgah olduğunu farkeden mağdur S.E., "Dışarı çıktığımda bir süre bekledim. Kendisini 'Yaren' olarak tanıtan kadın kısa bir süre sonra başka bir erkekle buluştu ve tekrar mekana girdiklerini gördüm." dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan mağdur ne olursa olsun işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Organize adisyon çetesi iş başında! Genç kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor — #ŞikayetHattı

GERÇEK MAĞDUR SAYISI ÇOK DAHA FAZLA

Sorularımıza cevap veren başka bir mağdur ise "Çok sağlam bir tezgah kurmuşlar. Özellikle hafta sonu insanları avlıyorlar. Buluştuğum kadın beni 1 saat bekletti. Muhtemelen benden önce başka birisini dolandırıyordu. Bana güzellik uzmanı olduğunu söyledi. Anlattıkları çelişkilerle doluydu. Buluştuğumuzda "Ataköy’de oturuyorum, karnım acıktı. Burada bir yer var. Hadi oraya gidelim." dedi. Mekana girdiğimizde 30 dakika kadar oturduk. Kalitesiz bir içecek getirdiler. Yemek daha bitmeden bir hesap getirdiler. 'Bu nedir?' dediğimde 'Ara hesap' cevabını aldım. 1 şişe alkole 19 bin TL yazmışlar. İtiraz eder gibi oldum ama birkaç çalışan başıma dikildi, korktum. Yaren ise o sırada 'Annem rahatsızlanmış gitmem lazım' diyerek olay yerinden kaçtı. Çok güzel tezgaha düştüm." diye konuştu.

Durumu online platformlarda anlatanların sayısının yaklaşık 40 olduğunu söyleyen mağdur, gerçek mağdur sayısının çok daha fazla olduğunu, insanların korktuğu ve ailesinin durumu öğrenmemesi için şikayetçi olamadıklarını anlattı.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç

◼️"BU BİR İHBARDIR, SİSTEMATİK YAPI İNCELENMELİ"

Yaşanılan mağduriyet zincirine ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, iddiaların doğruluğunun ilgili piyasa gözetim ve denetim birimleri tarafından titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı. İşyerinin ruhsat durumu ve faaliyet koşullarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, şu uyarılarda bulundu:

Bu olay evrensel tüketici haklarının birden fazla boyutunu ilgilendirmektedir. Güvenli hizmet, bilgilenme hakkı ve ekonomik çıkarların korunması hakkı 'fahiş fiyat' veya 'ayıplı hizmet' kapsamında değerlendirilmeli; ayrıca ceza hukuku, vergi hukuku, kişisel güvenlik ve umuma açık istirahat ve eğlence mevzuatı açısından da dikkate alınmalıdır.

Evrensel tüketici haklarına göre, hizmet sunumunda tüketicinin sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atmayan güvenli hizmet sunulmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Ergün Kılıç, "Tüketicilerin psikolojik baskı altında tutulduğu, güvenlik görevlileri aracılığıyla korkutulduğu, mekândan ayrılmalarının engellendiği ve zorla ödeme alındığı iddiaları karşısında piyasa gözetim ve denetim birimleri bu durumu ihbar kabul etmeli ve işletmeyi derhal denetime almalıdır. Özellikle etiketsiz, içeriği belirsiz veya sahte alkol iddiaları, tüketici sağlığı açısından ağır sonuçlar yaratabilecek ciddi riskler doğurur" dedi.

Organize adisyon çetesi iş başında! Genç kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor — #ŞikayetHattı

"MENÜ VERİLMEMESİ BİLGİ ALMA HAKKININ İHLALİDİR"

Tüketicinin en temel haklarından birinin doğru, açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilme hakkı olduğunu vurgulayan Kılıç, bir işletmede menü verilmemesinin, fiyatların açıkça gösterilmemesinin ve siparişlerin tüketici bilgisi dışında getirilmesinin yasal hakların ihlali anlamına geldiğini belirtti:

"Tüketicinin, satın aldığı ürünün fiyatını, içeriğini ve kalitesini açıkça bilmesi yasal hakkıdır. Bu bilgilerin eksik veya yanıltıcı olması durumunda, Ticaret İl Müdürlüğü ve ilgili belediye tarafından gerekli denetimlerin yapılması gerekir. Bir ürünün gerçek değerinin çok üzerinde satılması, ödeme için baskı uygulanması veya fiyatın manipüle edilmesi tüketicinin ekonomik çıkarlarını hedef alan haksız bir ticari uygulamadır."

Organize adisyon çetesi iş başında! Genç kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor — #ŞikayetHattı

"PARÇALI ÖDEMELER VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMELİ"

Ödemelerin parçalı şekilde yönlendirilmesi ve slip üzerinde farklı şirket isimleri kullanılarak tüketicinin yanıltılması gibi uygulamaların haksız kazanç şüphesi doğurduğunu belirten Genel Başkan Kılıç, bu işlemlerin vergi mevzuatı açısından da büyüteç altına alınması gerektiğini söyledi. Kılıç, yetkililere şu çağrıda bulundu:

"Piyasa gözetim ve denetim birimleri ile cumhuriyet savcıları; kamera kayıtları, POS ve banka hareketleri, fatura ve menü karşılaştırmaları, sahte/kaçak alkol analizleri gibi somut delilleri değerlendirmelidir. Eğer benzer şikayetler sistematik hale gelmişse olay bireysel bir ihlal olmaktan çıkıp organize bir yapıya işaret eder. Cumhuriyet savcıları, vergi denetmenleri ve piyasa gözetim birimleri bu tür işletmelerde denetimlerini sıklaştırmalıdır. Ayrıca belediyeler, kamu düzenini korumak adına işletmenin ruhsata uygunluğunu ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalarını denetleyerek gerekli idari işlemleri uygulamalıdır."

İŞLETME SAHİBİ 'DEVRETTİK' DEDİ

İddiaların odağındaki Flow İstanbul’un kadın işletme yetkilisi, telefonla ulaştığımızda suçlamaları kesin bir dille reddetti. Fiyatların gizlendiği iddiasının doğru olmadığını savunan yetkili, "Mekanın girişinde, vestiyerinde, masasında... Mekanın her yerinde menü vardı. İnsanların fiyatları görmemesi imkansız." dedi.

İşletmenin 2025 yılının Kasım-Aralık döneminde el değiştirdiğini söyleyen yetkili, yeni yönetimle bir bağlarının olmadığını belirtti. Yeni işletmecileri tanımadığını ifade eden yetkili, şu savunmayı yaptı:

"Dolandırıcılık gibi bir şey söz konusu değil. Biz şirketi devrettik, şu anki işletmecileri tanımıyorum, hiçbir bilgim yok. Ama onların da öyle bir şey yapacaklarını da sanmıyorum. Burası E-5 kenarında, güvenlikli bir site. Öyle bir şey olsa zaten polis merkezi var, insanlar gider şikayetçi olur."

Siz de başınıza gelen dolandırıcılık hikayelerini dijital@tg.com.tr adresine göndererek sesinizi duyurabilir, başkalarının mağdur olmasını engelleyebilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası