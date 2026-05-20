Trump yönetimi, büyük bir kriz veya savaş durumunda NATO’ya tahsis edeceği Amerikan askeri kuvvet havuzunu radikal bir biçimde azaltma kararı aldı. Washington'ın Avrupa müttefiklerine 'savunmada kendi başınızın çaresine bakın' mesajını önümüzdeki Cuma günü Brüksel'de resmi olarak tebliğ edeceği öğrenildi.

Reuters'ın ulaştığı üç farklı kaynağın aktardığı bilgilere göre, "NATO Kuvvet Modeli" kapsamında üye ülkelerin muhtemel bir saldırı anında ittifakın emrine sunacağı gizli askeri hazırlık listesinde, Pentagon kendi payına düşen taahhütleri radikal bir biçimde aşağı çekecek.

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby Avrupa müttefiklerinin konvansiyonel (kara, hava, deniz) kuvvetler konusunda artık öncülük etmesi gerektiğini, ancak ABD'nin müttefiklerini korumak için "nükleer şemsiyeyi" sağlamaya devam edeceğini kamuoyuna açıkladı.

TEMMUZ AYINDAKİ TÜRKİYE ZİRVESİ ÖNCESİ EN KRİTİK VİRAJ

Bürokratik kaynaklar, kriz modundaki sorumlulukların Avrupalı ortaklara devredilme hızına ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak konunun aciliyetini koruduğuna değindi. Reuters'a konuşan bir yetkili, NATO Kuvvet Modeli'nin yeniden düzenlenerek ABD yükünün hafifletilmesi projesinin, Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi öncesinde Pentagon politika ekibinin en temel önceliği haline geldiğini açıkladı.

Cuma günü Brükselde tebliğ edilecek, Temmuzda Ankarada masaya gelecek: Trumptan yeni NATO kararı!

NATO'DA KIRILMA MI?

ABD'nin savaş zamanında Avrupa'nın yardımına koşacak sivil ve askeri gücünü kısma kararı, zaten pamuk ipliğine bağlı olan transatlantik ilişkilerindeki krizi derinleştirmişti.

Hatırlanacağı üzere Trump yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daki yaklaşık 5.000 ABD askerini geri çekme planını devreye sokmuş ve Polonya'ya zırhlı bir ordu tugayı konuşlandırma kararını sürpriz bir şekilde iptal etmişti. ABD Kongresi'nde de eleştirilere neden olan kararlara rağmen, üst düzey bir NATO diplomatı "Avrupa'nın başı gerçekten belaya girerse ABD'nin yine de yardıma koşacağına dair ortak bir inancı korumaya çalıştıklarını" belirtmekle yetindi.

GRÖNLAND VE ALMANYA GERİLİMLERİ TUZ BİBER OLDU

Washington ile Avrupa arasındaki tek çatlak askeri taahhütlerle de sınırlı değil. Trump’ın Danimarka toprağı olan Grönland’ı kontrol altına alma konusundaki agresif hevesi ve İran'a karşı yürüttüğü savaşı eleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaşadığı süregelen kavgalar, ittifak içindeki gerilimi iyice tırmandırdı.

Avrupalı müttefikler savunma harcamalarını hızla artırdıklarını söyleseler de, Pentagon'un ani çekilme takviminin getireceği askeri boşluğu bir gecede doldurmalarının imkansız olduğunu düşünüyor.

