İhlas Haber Ajansı
Knicks uzatmada kazandı: Konferans finali ilk maçına Brunson damgası
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı final serisi ilk maçında New York Knicks, evinde Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 115-104 mağlup etti.
New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı uzatmada 115-104 yenerek, Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti.
- Knicks'te Jalen Brunson, 38 sayı attı.
- Karl-Anthony Towns, 13 sayı ve 13 ribaund ile double-double yaptı.
- Cleveland'da Donovan Mitchell, 29 sayı kaydetti.
NBA'de heyecan Doğu Konferansı final serisiyle devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı geriden gelerek uzatmalarda 115-104'lük skorla devirip, seride 1-0 öne geçti.
New York'ta Jalen Brunson 38 sayı, Mikal Bridges da 18 sayıyla oynarken; Karl-Anthony Towns ise 13 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı.
Serinin ilk maçını kaybeden Cleveland'da Donovan Mitchell 29 sayı, James Harden ve Evan Mobley de 15'şer sayı kaydetti.
