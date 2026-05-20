NBA'de heyecan Doğu Konferansı final serisiyle devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı geriden gelerek uzatmalarda 115-104'lük skorla devirip, seride 1-0 öne geçti.

New York'ta Jalen Brunson 38 sayı, Mikal Bridges da 18 sayıyla oynarken; Karl-Anthony Towns ise 13 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı.

Serinin ilk maçını kaybeden Cleveland'da Donovan Mitchell 29 sayı, James Harden ve Evan Mobley de 15'şer sayı kaydetti.

