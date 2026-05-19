NBA'de tarihi maç: Victor Wembanyama, Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu kırdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Batı Konferansı finali ilk maçında Oklahoma City Thunder'a konuk oldu. Spurs, iki kez uzatmaya giden maçı 122-115 kazandı. Victor Wembanyama, "bir play-off maçında 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan en genç oyuncu" oldu.
NBA'de San Antonio Spurs, Batı Konferansı finaline galibiyetle başladı. Konuk ekip, Paycom Center'da Oklahoma City Thunder'ı 122-115 mağlup etti.
WEMBANYAMA TARİHE GEÇTİ
Victor Wembanyama 41 sayı, 24 ribauntla Spurs'e liderlik ederken; 24 sayı, 11 ribaunt kaydeden Dylan Harper, play-off kulüp rekoru olan 7 top çalmayla parkeden ayrıldı. Wembanyama (22 yaş, 134 gün), "bir play-off maçında 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan en genç oyuncu" oldu. Daha önce bu başarıyı 1970 NBA Finalleri'nde, 22 yaş 343 günlükken Kareem Abdul-Jabbar yakalamıştı.
Alex Caruso'nun kenardan gelerek 31 sayıyla oynadığı Thunder'da Jalen Williams 26 sayı, maç öncesinde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan Shai Gilgeous-Alexander ise 24 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.
THUNDER'IN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ
Oklahoma City Thunder'ın geçen sezonki finallerden bu yana 9 maçlık play-off galibiyet serisi bu sonuçla son bulurken; Spurs, saha avantajını ele geçirdi. Eşleşmenin ikinci maçı, 21 Mayıs Perşembe günü yine Oklahoma City'de oynanacak.