Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Batı Konferansı finali ilk maçında Oklahoma City Thunder'a konuk oldu. Spurs, iki kez uzatmaya giden maçı 122-115 kazandı. Victor Wembanyama, "bir play-off maçında 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan en genç oyuncu" oldu.

WEMBANYAMA TARİHE GEÇTİ

Victor Wembanyama 41 sayı, 24 ribauntla Spurs'e liderlik ederken; 24 sayı, 11 ribaunt kaydeden Dylan Harper, play-off kulüp rekoru olan 7 top çalmayla parkeden ayrıldı. Wembanyama (22 yaş, 134 gün), "bir play-off maçında 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan en genç oyuncu" oldu. Daha önce bu başarıyı 1970 NBA Finalleri'nde, 22 yaş 343 günlükken Kareem Abdul-Jabbar yakalamıştı.

Alex Caruso'nun kenardan gelerek 31 sayıyla oynadığı Thunder'da Jalen Williams 26 sayı, maç öncesinde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan Shai Gilgeous-Alexander ise 24 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.

THUNDER'IN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Oklahoma City Thunder'ın geçen sezonki finallerden bu yana 9 maçlık play-off galibiyet serisi bu sonuçla son bulurken; Spurs, saha avantajını ele geçirdi. Eşleşmenin ikinci maçı, 21 Mayıs Perşembe günü yine Oklahoma City'de oynanacak.

