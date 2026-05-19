Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş tatil planları için hava durumunu araştırmaya başladı. ''Bayramda hava nasıl olacak?'' merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı orta ve uzun vadeli tahmin raporuna göre bayram haftasında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş tatil hazırlıklarını sürdürürken, gözler Meteoroloji’den gelecek son tahminlere çevrildi. Bayram boyunca yurt genelinde hava durumunun nasıl seyredeceği merak edilirken vatandaşlar gün gün yayımlanan tahmin raporlarını yakından takip ediyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte, 27-30 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri...

Bayramda hava nasıl olacak? 27-30 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

27-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Bayram haftası birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? 27-30 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri

Meteorolojik değerlendirmelere göre bayram boyunca İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında sıcaklıjklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında olacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında kalacağı öngörülüyor.

Bayramda hava nasıl olacak? 27-30 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri

Yağışların bilhassa Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yağışların mevsim normalleri seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış miktarının normal değerlerin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? 27-30 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri

27-30 MAYIS 2026 HAVA DURUMU

27-30 Mayıs arası Marmara Bölgesi’nde yer yer bulutlu ve zaman zaman yağış geçişli bir hava beklenirken, Ege Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’da özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi’nde bayram boyunca aralıklarla yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’da serin hava etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak bölgenin doğusunda kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek.

Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklıklar çok yüksek seviyelere çıkmayacak. Antalya çevresinde parçalı bulutlu hava etkili olurken, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? 27-30 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri

BUGÜN (19 MAYIS 2026) HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmı ile Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Trakya’nın batısı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde de aralıklarla yağış görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinde sağanak yağışların başlaması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası