Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi ikinci defa sona erdi. Başkan Serdal Adalı, ayrılık kararı sonrası yöneticilerle toplantı gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör adaylarının masaya yatırıldığı toplantıda sürpriz bir isim de gündeme geldi.

Beşiktaş, hayal kırıklığıyla tamamlanan sezonun ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör için düğmeye bastı. Başkan Serdal Adalı'nın, yabancı bir hocayla çalışmak istediği belirtilirken; yöneticilerin ise yerli hocadan yana oldukları ortaya çıktı.

ADALI'NIN 3 TENİK DİREKTÖR ADAYI

Sözcü'de yer alan habere göre; Serdal Adalı, yabancı bir teknik direktörle çalışmak istiyor. Başkanın bu doğrultuda adayları; PAOK'tan Razvan Lucescu, Crystal Palace'tan ayrılacak olan Oliver Glasner ve Eintracht Frankfurt'tan Dino Toppmöller.

ARDA TURAN SESLERİ

Yönetimin çoğunluğunun, yerli hocadan yana olduklarını Başkan Adalı'ya bildirdikleri ve Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan'ı işaret ettikleri belirtildi.

Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıran 39 yaşındaki teknik adam, UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynadı. Turan'ın, bu başarılarının siyah-beyazlı yönetimin iştahını kabarttığı aktarıldı.

