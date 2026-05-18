On yıllardır küresel ölçekte aralıksız pazarlanan ve geçen yıl tam 26 milyon ziyaretçi ağırlayarak taşıma kapasitesinin sınırına dayanan Barselona, aşırı turizme karşı tarihi bir yön değişikliğine gidiyor. Kentin ilk sürdürülebilir turizm komiseri olarak atanan Joss Antonio Donaire, "Yolun sonuna geldik. Artık daha fazla turist istemiyoruz, bir turist daha bile. Ama elimizdekileri yönetmemiz gerekiyor" diyerek radikal önlemler paketini devreye soktu.

Yaklaşık 1 milyon nüfusuna karşın geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 milyondan fazla turisti konuk eden Barcelona'da turizm tartışması uzun süredir sıcaklığını koruyor.

Yıllarca sürdürülen kontrolsüz büyüme politikalarının kentte derin bir konut krizini tetiklediğini, Katalan kimliğini aşındırdığını ve yerel halkı kendi mahallelerinde yabancılaştırdığını kabul eden kent yönetimi, yapılacak değişlikleri paylaştı.

LA BOQUERIA YENİDEN YEREL HALKIN OLACAK

Kitle turizminin getirdiği tahribatın en sembolik mağduru olan ünlü La Boquería pazarı kurtarılıyor. Bir zamanlar şeflerin ve gurmelerin cennetiyken turist istilası nedeniyle yerel halkın uğrayamaz hale geldiği tarihi pazarda, paket atıştırmalık ve hazır yiyecek satışı esnafın çoğunluğunun onayıyla yasaklanıyor.

Donaire, pazarın yeniden sadece taze gıda satılan gerçek bir pazar kimliğine bürüneceğini belirterek, "Bir yıl içinde yeni Boquería'yayı göreceksiniz" dedi.

10 BİN TURİSTİK DAİRENİN LİSANSI İPTAL EDİLİYOR

2017'deki otel moratoryumuna rağmen Airbnb gibi platformlar üzerinden patlama yapan kaçak ve yasal turistik kiralamalara karşı en sert darbe 2028'de vurulacak. Kentteki 10 bin yasal turistik dairenin lisansı tamamen iptal edilecek. Belediye, bu mülkleri ek teşviklerle yeniden uzun dönemli kiralık konut piyasasına sokarak şehrin en büyük yarası olan barınma krizine can suyu olmayı hedefliyor.

KRUVAZİYER VE GÜNÜBİRLİKÇİLERE SIKI ABLUKA

Kente ayak bastıklarında yerel ekonomiye neredeyse hiçbir katkı sağlamayan, buna karşılık şehirde devasa bir altyapı yükü ve yoğunluk oluşturan kruvaziyer gemilerine yönelik kısıtlamalar devreye giriyor. Yeni karar kapsamda, yolcu gemilerinin yanaşma rıhtımı sayısı 7'den 5'e düşürülüyor.

Bunun yanı sıra, yılda 7 milyonu bulan ve şehri adeta otobüslerle istila eden günübirlikçi turist akınını kontrol altına almak amacıyla otopark ücretleri beklenmedik oranda artırıldı. Tur otobüslerinin tarihi şehir merkezine girmesi engellenerek, araçların zorunlu olarak dış mahallelerdeki park alanlarına yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

HEDEF: EĞLENCE TURİSTİNİ AZALTIP PROFİLİ DEĞİŞTİRMEK

Mevcut turist profilinin %65'ini oluşturan "eğlence amaçlı" kitleyi gözden çıkardıklarını belirten Sürdürülebilir Turizm Komiseri Donaire, yeni dönemde planlanan hamleleri şöyle sıraladı:

"Eğlence için gelen turistlerin oranını düşürerek kongre-iş dünyası, kültürel ziyaretçiler ve eğlence sektörü arasında eşit bir üçlü denge kuracağız."

Ayrıca kenti daha önce ziyaret etmiş olan "müzmin turistler", sakinlerin yaşamadığı büyük park alanı Montjuïc bölgesine ya da şehir dışındaki günübirlik alternatif rotalara kaydırılacak.

Organize turları ve taşkınlıklara yol açan tüm faaliyetler tamamen yasaklanıyor. Donaire, "Bu tür turizmle ilgilenmiyoruz ve yok olmasını istiyoruz" yorumunu aktardı.

TURİZM VERGİSİ KENT MERKEZİNE GÖMÜLECEK

La Rambla başta olmak üzere hediyelik eşya dükkanları, marketler istilasına uğrayan kent merkezini kurtarmak için turizm vergisinden elde edilen gelirler doğrudan yerel ticareti canlandırmak adına fona dönüştürülecek.

