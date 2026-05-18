Tesla, ABD’de bazı Model Y versiyonlarının fiyatını iki yıl sonra ilk kez artırdı. Elektrikli araç pazarında fiyat baskısı sürerken gelen zam kararı, şirketin güçlü talep ve artan kârlılık hedefiyle birlikte robotaksi ve insansı robot yatırımlarına odaklandığı şeklinde değerlendiriliyor. Peki, Tesla Y ne kadar olacak?

Tesla’nın resmi internet sitesine göre şirket, 16 Mayıs Cumartesi günü ABD’de satılan Model Y serisinin fiyatlarını artırdı. Böylece Model Y için son iki yılın ilk fiyat artışı yapılmış oldu. Üst segmentteki Model Y versiyonlarının fiyatı 500 ila 1.000 dolar yükseldi.

Premium dört tekerlekten çekişli versiyonun fiyatı artık yaklaşık 50 bin dolar seviyesinde. Standart arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonların başlangıç fiyatı ise sırasıyla yaklaşık 40 bin ve 42 bin dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Model 3 fiyatlarının ise değişmediği görülüyor.

İNDİRİM DÖNEMİ SONA ERDİ

Model Y’nin bazı versiyonlarında yapılan son fiyat artışı, iki yıldır süren agresif fiyat indirimleri döneminin sona erdiğine işaret ediyor. Tesla, 2023’ün başından bu yana ABD pazarında peş peşe fiyat indirimleri uygulamış, Model Y’de toplam indirim miktarı bazı versiyonlarda 13 bin dolara kadar ulaşmıştı. Şirket, Nisan 2024’te bazı modellerde 2 bin dolara varan yeni indirimler yaparak aracın tarihindeki en düşük fiyat seviyesine inmişti.

Bu fiyat savaşı Tesla’nın pazar payını ve üretim kapasitesi kullanımını korumasına yardımcı olsa da şirketin kâr marjlarını ciddi şekilde baskıladı. Tesla’nın otomotiv brüt kâr marjı 2023 başında yüzde 25’in üzerindeyken, 2025 ortasında yüzde 18’in altına geriledi.

Son zam ise oldukça sınırlı seviyede kaldı. Giriş seviyesindeki versiyonun fiyatının değiştirilmemesi, Tesla’nın fiyat hassasiyeti yüksek alt segmentte rekabet gücünü korumaya çalıştığını gösteriyor. Buna karşılık şirket, üst donanımlı versiyonlarda fiyat artırarak daha yüksek kâr elde etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, Tesla’nın kârlılığı daha kontrollü yönetmeye yönelik yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

