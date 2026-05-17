Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan olay Galatasaray hamlesi
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin prensipte anlaştığı iddia edilen Rafael Leao, Galatasaray'dan Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ismael Jakops'un şampiyonluk gönderilerini beğendi.
Spor 2 dk önce
Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao'nun Fenerbahçe ile anıldığı ve sosyal medyadaki beğenileri olay oldu.
- Rafael Leao'nun Milan ile sözleşmesinin 2028'de biteceği belirtildi.
- Leao'nun Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile görüştüğü ve prensipte anlaştığı iddia edildi.
- İtalyan devinden ayrılması kesin gözüyle bakılan Leao için Fenerbahçe iddialarının gündemden düşmediği ifade edildi.
- 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ismael Jakobs'un şampiyonluk gönderilerini beğendi.
Milan'dan ayrılması beklenen ve Fenerbahçe ile anılan Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'nun sosyal medyadaki beğenileri olay oldu.
SAFİ İLE ANLAŞTI İDDİASI
Milan'daki sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Rafael Leao'nun Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile görüştüğü ve prensipte anlaştığı iddia edildi.
G.SARAYLI YILDIZLARIN PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ
İtalyan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Leao için Fenerbahçe iddiaları gündemden düşmezken 26 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hamlesi olay oldu. Portekizli futbolcu, sarı kırmızılı oyuncular Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ismael Jakops'un şampiyonluk gönderisini beğenerek dikkat çekti.
