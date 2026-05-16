Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Camiaya birlikte çağrısı yapan Yıldırım, başarı için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede" dedi. Şampiyonluk sonrasında görevde kalmayacağını kesin bir dille ifade eden Aziz Yıldırım, "Şampiyon yapıp bırakacağım" diye konuştu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, dernek toplantısında açıklamalar yaptı.

"SİZDEN BEKLEDİĞİMİZ TAM DESTEK OLACAK"

Başarı için birlik ve desteğe ihtiyacı olduklarını söyleyen Aziz Yıldırım, "Bu kadar kalabalık dernek olduğunu bilmiyordum. Bizim zamanımızda 100 civarıydı 175 dernek olmuş. Biz seçilirsek hep beraber bir araya geleceğiz, stadın kapasitesinden, bilet dağıtımlarına kadar her şey adaletli dağılacak. Biz geldiğimiz zaman derneklere kulübe destek anlamında zorlama ve baskı yapmayacağız. Her şey gönül esaslı olacak. Bizim 'Kulübün şu eksiğini tamamlayın, şuraya bunu yapın' tarzı şeylere ihtiyacımız yok. Biz yapacağız. Sizlerle beraber sizden beklediğimiz tam destek olacak. Tek isteğimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk için sizin statları doldurmanıza ve küskünlükleri, dargınlıkları bırakarak birlikte olmamıza ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

"20 SENE SONRA FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ"

Şampiyon olamamaları durumunda tehlikeye dikkat çeken Yıldırım, "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım. Herkese çağrı yapacağım. Üye, taraftar, dernekler hepimiz bir araya geleceğiz. Küslükler olmayacak." ifadelerini kullandı.

STADYUMUN BÜYÜTÜLMESİ HAKKINDA

Stadyum projesi hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Stadın büyütülmesi ile ilgili izinleri alacağız. Nihat Özbağ ve Barış Göktürk çalışmaları yapacak. Ben başlarında olacağım. Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız. Geçmişte olan tüm tecrübelerimiz heybede duruyor. Hatasıyla, doğrusuyla her şeyi biliyoruz. Yönetimimin çoğu yeni üye, yeni isimler olacaklar." dedi.

"ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM"

Şampiyonluk sonrası başkanlığı bırakacağını belirten Yıldırım, "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor. Tek hedefimiz başarılı olmak. Bu başarı da şampiyonluktur." diye konuştu.

