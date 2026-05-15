Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir boyut kazanıyor. Ankara ile Madrid arasında KAAN savaş uçağına yönelik sürmekte olan müzakereler, Bayraktar TB3'leri de kapsıyor. İspanya basınına göre, Bayraktar TB3, Juan Carlos-I gemisi için tek seçenek olarak öne çıkıyor.

İspanya medyası, Millî Muharip Uçak KAAN'a ilişkin Ankara ile Madrid arasında süren müzakerelere Bayraktar TB3'ün de dahil edildiğini aktardı.

Madrid merkezli El Espanol gazetesi, İspanya'nın yerli olarak geliştirdiği SIRTAP adlı insansız hava aracını bu yıl içerisinde uçurmayı hedeflediğini, SIRTAP'ın TCG ANADOLU gemisinin ikizi Juan Carlos-I gemisine konuşlandırmayı planladığını yazdı.

Juan Carlos-I gemisi

Fakat 150 kilogram faydalı yük ve 750 kilogram kalkış ağırlığıyla havalanmak için SIRTAP'ın 800 metrelik piste ihtiyaç duyduğu, bundan dolayı Madrid yönetiminin uzun yıllar sürecek bir geliştirmeden ziyade dikkatini Türk SİHA'larına çevirdiği belirtildi.

800 metrelik piste kalkış yapabilen İHA'lar sınıfında Bayraktar TB3, Juan Carlos-I gemisi için tek seçenek olarak dikkat çekiyor.

El Espanyol'un haberi

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Türk silahı ABD polisinde! Savunma sanayisinden yeni başarı

KAAN MÜZAKERELERİNE BAYRAKTAR TB3 DE DAHİL EDİLDİ

"Türkiye, Bayraktar SİHA ailesi gibi kanıtlanmış savaş başarılarına sahip önemli bir insansız hava aracı endüstrisine sahipken İspanya, gerçeği söylemek gerekirse çok geride kalıyor" sözlerinin kullanıldığı haberde, Ankara ile Madrid arasındaki KAAN müzakerelerine Bayraktar TB3'ün de dahil edileceği belirtildi.

Millî Muharip Uçak KAAN

EL ESPANOL'UN HABERİNDE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Türk savunma sanayi kaynağının El Espanol'e doğruladığı üzere, Erdoğan ve Sanchez hükümetleri arasında insansız sistemler konusunda devam eden görüşmeler mevcut.

Bayraktar TB3

Gazetemizin birkaç gün önce bildirdiği gibi; Türkiye'den insansız hava araçlarının satın alınması, beşinci nesil KAAN savaş uçağını da içerebilecek, potansiyel olarak daha büyük bir anlaşmanın parçasıdır ancak görüşmeler henüz çok erken aşamadadır."

Haberle İlgili Daha Fazlası