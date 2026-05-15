İhlas Haber Ajansı
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı saldırı
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçı öncesi Bodrum FK kafilesini taşıyan takım otobüsü, Çorum'da stadyuma giriş yaptığı sırada taşlı saldırıya uğradı.
Spor
Yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, stadyuma giriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin taşlı saldırısına uğradı.
- Takım otobüsünün camları kırıldı ve araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
- Olay sırasında futbolcular ve teknik heyet kısa süreli panik yaşadı.
- Saldırıda yaralanan olmadı.
- Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Bodrum FK kafilesi, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, konakladığı otelden ayrılarak maçın oynanacağı stadyuma hareket etti.
OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI
Takım otobüsü, stadyuma giriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camları kırıldı. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay sırasında futbolcular ve teknik heyet kısa süreli panik yaşadı. Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının ardından Bodrum FK kafilesi, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
