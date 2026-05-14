2026 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 512 milyon lira net kâr açıklayan Türkiye Finans, ülke ekonomisine nakdi ve gayri nakdi 300 milyar lira finansman desteği sağladı. Genel Müdür Vekili Müge Öner, “Türkiye'nin üretim gücünü destekleyen, reel ekonomiyle güçlü bağ kuran katılım bankacılığı modelinin, önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2026 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin mali bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Banka, 2026 yılının ilk çeyreğinde üretim, ticaret ve ihracatı destekleme misyonu doğrultusunda ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamını 300 milyar TL seviyesine ulaştırdı.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Müge Öner, 2026'da jeopolitik gelişmelerin ekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini belirterek “Artan belirsizliklere rağmen müşterilerimiz ve ülkemiz için daha fazla değer üretme sorumluluğu ile hareket ettik. Yılın ilk çeyreğinde dengeli ve sağlıklı bir büyüme performansı ortaya koyduk. Net kârımızı da geçen yılın aynı dönemine göre %250 yükseltmeyi başardık” dedi.

2,51 MİLYAR TL NET KÂR

2026 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 512 milyon lira net kâr açıklayan Türkiye Finans Katılım Bankası;

-Ülke ekonomisine nakdi ve gayri nakdi 300 milyar lira finansman desteği sağladı.

-Mart 2026 itibarıyla aktiflerini 439 milyar liraya çıkardı.

-Yüzde 24,3 artışla 293 milyar liralık fon topladı.

-Yüzde 15,24 sermaye yeterlilik rasyosuyla güçlü sermaye yapısını korudu.

KATILIM FİNANS BÜYÜYECEK

Katılım finansın Türkiye’de hak ettiği ölçekte büyümesini ve daha geniş kitlelere ulaşmasını bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Müge Öner, “Türkiye'nin üretim gücünü destekleyen, reel ekonomiyle güçlü bağ kuran katılım bankacılığı modelinin, önümüzdeki dönemde finans sektöründeki dönüşümde çok daha önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Müge Öner, katılım finans ekosisteminin gelişimine ve Türkiye'nin bu alanda daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine katkı sunmak için çalıştıklarını da ifade etti.