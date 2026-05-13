Albaraka Türk, Ocak-Mart 2026 döneminde reel sektöre nakdi ve gayrinakdi kanallarla 328,5 milyar lira destek sağladı. Genel Müdür Malek Temsah, kârlarının %19,8 arttığını belirterek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Albaraka Türk, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 339 milyon lira net kar açıkladı. Reel sektöre bu dönemde nakdi ve gayrinakdi finansman desteği 328,5 milyar liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü 504,8 milyar liraya ulaştı. Takipteki alacaklar oranı %1,84 gibi sektör ortalamasının altında kaldı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı da %12 olan yasal sınırı aştı ve yüzde 17,3 olarak gerçekleşti. Katılma hesaplarıyla toplanan fonların büyüklüğü ise 300 milyar lirayı geçti.

KÂRLILIK %19,8 ARTTI

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, ilk çeyrekte zor piyasa şartlarına rağmen ekonomiye desteklerini sürdürdüklerini vurgulayarak; 2026 yılının ilk çeyreğinde sadece nakdi finansman büyümelerinin %8,6 arttığını ve 257,2 milyar liraya yükseldiğini aktardı. İlk çeyrekte net kârlarının %19,8 arttığı bilgisini de paylaşan Temsah, “Ortalama öz kaynak kârlılığımız %33,1’e ulaştı” diye konuştu.

GÜÇLÜ LİKİDİTE

Katılım finans ilkeleri çerçevesinde müşteri merkezli, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı projelerine devam ettiklerini aktaran Temsah, “Gelecek dönemde de hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” diyerek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bu arada Albaraka’nın özel hesaplar vasıtasıyla topladığı fonların toplam içerisindeki payı %52,4’e çıktı. Bu seviye, likiditenin gücünü de gösterdi.