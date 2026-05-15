Türkiye Gazetesi/Mesut Şahin- Memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Maaş artışlarını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek. Milyonlar heyecanla beklerken, Merkez Bankası'ndan memur ve emekli zammı için kritik bir ipucu geldi.

EMEKİ VE MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR? Enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda ise yüzde 4,18 gelmişti. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 14,64 oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM 4 aylık enflasyona göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,64, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden garantiledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK İPUCU Kesin zam oranının ortaya çıkması için ise mayıs ve haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi, milyonların zammı için kritik bir ipucu verdi.

MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU KAÇ GELECEK? 72 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, haziran beklentisi ise yüzde 1,52 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ Merkez Bankası anketindeki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 18,58 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK? Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 18,58 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 14,31 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 14,31'lik zamma göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL'den 70 bin 746 liraya çıkacak. En düşük emekli maaşı ise yüzde 18,58'lik zammın 20 bin lira üzerinden uygulanması durumunda 23 bin 716 lira olacak.

