Maldivler’de dalış yapan 5 kişilik İtalyan ekipten haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında tüm dalgıçların cansız bedenine ulaşıldı. Ülke tarihindeki en büyük dalış facialarından biri olarak değerlendirilen olaya ilişin soruşturma başlatıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Maldivler’de dalış sırasında kaybolan 5 İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Cenova Üniversitesi’nde görev yapan deniz biyolojisi profesörü Monica Montefalcone ile 20 yaşındaki kızı Giorgia Sommacal’ın da bulunduğu bildirildi.

MAĞARALARI KEŞFETMEK İÇİN DALIŞ YAPTILAR

Olay, Perşembe günü Vaavu Atolü açıklarında meydana geldi. BBC ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre, “Duke of York” isimli yatla bölgeye gelen 5 kişilik ekip, yaklaşık 50 metre derinlikteki mağaraları keşfetmek için dalış yaptı. Ancak ekip üyeleri suya girdikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı.

YETKİLİLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İngiliz Sun gazetesinin aktardığına göre, ekipte Torino’dan Muriel Oddenino, Padua’dan Gianluca Benedetti ve Borgomanero’dan Federico Gualtieri de yer alıyordu. Dalışın ardından yüzeye çıkamayan grup için yerel yetkililere ihbarda bulunuldu.

Kurtarma ekipleri, öğleden sonra Alimatha Adası yakınındaki dalış bölgesinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yetkililer, dalgıçların cansız bedenlerine Hint Okyanusu’nda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldığını açıkladı.

Yerel medya kuruluşu The Edition, grubun Maldivler’in en popüler dalış noktalarından birinde dalış yaptığını yazdı. Olay günü bölgede saatte 30 mili bulan kuvvetli rüzgarların etkili olduğu belirtilirken, kötü hava koşullarının kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Yerel polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölümlerin kesin nedeni henüz açıklanmadı. Yetkililer, yaşanan trajedinin ülke tarihindeki en kötü dalış kazalarından biri olabileceğini ifade etti.

