Fenerbahçe, Yunan kalecinin peşinde: İtalyanlar bonservisi bile duyurdu
İtalyan basını, Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiasını gündeme getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, Olympiakos'ta forma giyen 23 yaşındaki Yunan file bekçisini gündemine aldığı belirtildi.
Süper Lig'de son hafta maçları öncesi sezonu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen ve 6-7 Haziran'da gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalya basınından Europacalcio, Olympiakos'un Yunan milli kalecisi Konstantinos Tzolakis'in, sarı-lacivertlilerin listesine girdiğini yazdı.
"15 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK"
HT Spor'un aktardığı habere göre; Ederson'la yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki Yunan file bekçisinin transferine dair şartları araştırmaya başladı. Fenerbahçe'nin, Tzolakis için 15 milyon euroluk teklifte bulunabileceği belirtildi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI
Olympiakos'ta son yıllarda sergilediği performansla beğeni toplayan Yunan file bekçisine, Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi. Tzolakis, 2024 yılında Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekmişti.
Bu sezon 40 maça çıkan Konstantinos Tzolakis, 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Yunan kalecinin, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.