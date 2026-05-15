20 yıl yönettiği F.Bahçe’ye ‘dünya kulübü’ kimliğini kazandıran efsane başkan, bir kere daha koltuğa oturması hâlinde stattan, tesislere yenileme ve modernleşme başlatacak.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıl yönettiği sarı lacivertli kulübü yeniden şaha kaldırmak için hazır. 6-7 Haziran’daki olağanüstü genel kurulda Hakan Safi ile başkanlık yarışı verecek Yıldırım, seçilmesi halinde tesisleşme ve modernleşme hamlesi başlatacak.

YENİ KAYNAKLAR

Kulübün kaynaklarını tüketen değil, kulübe yeni kaynaklar oluşturan başkan hedefi koyan Yıldırım’ın önceliği 2024’te aday olduğu zaman ortaya koyduğu stat genişletme projesini hayata geçirmek. Aziz Yıldırım, Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak projelerle de kulübe önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta kararlı.

MÜCADELEYE DEVAM

Sadettin Saran döneminde yapımı duran Maltepe Futbol Akademi projesini yeniden canlandıracak olan Aziz Yıldırım, kendisiyle özdeşleşen Fenerbahçe’ye arazi alımlarına da devam edecek. Yıldırım’ın en önemli hamlelerinden biri de Ali Koç döneminde kapatılan Fenerbahçe Koleji’ni yeniden açmak, Medicana’ya devredilen Fenerbahçe Üniversitesi’ni yeniden kulübe kazandırmak olacak. Olmazsa olmazı, 3 Temmuz sürecinde kulübün uğradığı zararların tazmini için mücadele olan Yıldırım, ayrıca Dereağzı tesislerinin de tapusunu almak için uğraşacak.

HOLDİNG OLACAK

Fenerium’ın halka arzıyla önemli bir gelir planlayan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıları kurmayı da hedefliyor.

YENİ HOCA KARAR VERECEK! İRFAN - CENGİZ BEKLEMEDE

Fenerbahçe’nin kiralık oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder kariyerlerini sarı lacivertli formayla sürdürmek istiyor. Hocasız Fenerbahçe’de yönetim belirsizliğinin 6-7 Haziran’daki seçimle sona ermesiyle oyuncuların durumu da netlik kazanacak. Her iki yıldız için de nihai kararı yeni teknik adam verecek.

FENER’E DÖNMEYECEK! LİVAKOVİC EVİNİ SEVİYOR

Fenerbahçe’nin önce Girona’ya sonra da Dinamo Zagreb’e kiraladığı Dominik Livakovic geri dönmek istemiyor. Sarı lacivertlilerle 2028’e kadar sözleşmesi olan Hırvat eldiven Dinamo’da kalmak isterken, Zagreb ekibi de onu bırakmak istemiyor. Fenerbahçe, 5 milyon avroya Livakovic’i elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

İSMAİL’İN AKLI AVRUPA’DA

n Kariyerinin en verimli döneminde olmasına rağmen Guendouzi ve Kante gibi iki dünya yıldızının arkasında yedek kalan İsmail Yüksek, Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Avrupa’dan talipleri olan İsmail, Almanya, Fransa ve İtalya’dan aldığı teklifleri Dünya Kupası dönüşü değerlendirmek istiyor.

F.BAHÇE’NİN BRANDT SEVDASI

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, Sadettin Saran’ın da transfer etmek istediği Julian Brandt’ın peşine düştü. Borussia Dortmund’la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki on numara için hem Yıldırım hem Safi cephesinden hamle geldi. 2019’da 50 milyon avro olan piyasa değeri 20 milyona gerilemiş olsa, millî takımdaki yerini kaybetmiş olsa da çok sayıda talibi olan Brandt’ın transferi kolay görünmüyor.

